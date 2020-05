Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo, tuy nhiên gần đây trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều trường hợp bị kẻ xấu giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát qua điện thoại lừa đảo với số tiền hàng tỷ đồng.

Nghe điện thoại mất tiền tỷ

Công an huyện Mộ Đức hiện đang điều tra, làm rõ kẻ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân qua điện thoại di động. Cuối tháng 4.2020, bà H trình báo với Công an huyện vụ việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 476 triệu đồng. Theo bà H, có một số điện thoại lạ gọi đến thông báo có một bưu phẩm gồm đơn tố cáo của một ngân hàng ở TP.Đà Nẵng, nội dung tố cáo bà H mạo danh đăng ký 1 thẻ tín dụng, nhận thẻ tín dụng với số tiền trên 45 triệu đồng và 1 giấy triệu tập của Công an TP.Đà Nẵng. Bà H được kết nối với số điện thoại là “đường dây nóng của Công an TP.Đà Nẵng” gặp đối tượng tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Duy. Đối tượng Duy cho biết bà H bị thêm tội danh nghi ngờ rửa tiền và buôn bán ma túy, đã có giấy triệu tập về Công an TP.Đà Nẵng tạm giam để phục vụ điều tra. Qua nói chuyện điện thoại, đối tượng Duy hứa với bà H không đưa ra tạm giam mà xin cấp trên là Bùi Trung Kiên để minh oan và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối nội dung trao đổi giữa hai người (kể cả với gia đình, chồng, con).

Vì lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, bà H không kể với bất kỳ ai. Đến sáng ngày ngày 8.4.2020, một người xưng là Kiên điện thoại cho bà H và giới thiệu, kết nối với một người tên là Dương Văn Minh, tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng. Tên Minh yêu cầu bà H nộp hết tài sản hiện có để kiểm tra số tiền đó có gian lận hay không. Nếu bà H không thực hiện, tài sản của bà sẽ bị đóng băng trong 2 ngày. Vì quá lo sợ, bà H đã chuyển tất cả số tiền 476.812.000 đồng của gia đình vào số tài khoản của đối tượng tên Nguyễn Huy Quý. Sau khi chuyển tiền xong, biết mình bị lừa, bà H đến ngân hàng nhờ phong tỏa tài sản, nhưng không kịp. Số tiền bà H chuyển đã bị đối tượng rút ngay lập tức.

Mới đây, một nữ cán bộ tên T đang làm việc tại một cơ quan trên địa bàn TP.Quảng Ngãi cũng đã bị lừa với thủ đoạn trên, với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Đề phòng việc mạo danh

Giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát để lừa đảo là thủ đoạn không mới, lực lượng công an và các cơ quan truyền thông thường xuyên thông tin, tuyên truyền, thế nhưng một số người dân vẫn mất cảnh giác, tin theo đối tượng lừa đảo.

Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), Thiếu tá Lê Thành Long cho biết: Hiện nay, việc điều tra, làm rõ loại tội phạm này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, vì các số thuê bao điện thoại các đối tượng sử dụng thường là sim rác, tài khoản ảo...

Trước vụ việc trên, người dân nên cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặt biệt là lực lượng công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Không nên cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng của mình cho các đối tượng mà mình không quen biết. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ tài khoản ngân hàng, tài khoản cá nhân để tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Thành Sự