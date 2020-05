Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Theo đánh giá của Công an tỉnh, trong giai đoạn 2018 - 2020, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Song, nổi lên một số vấn đề còn tồn tại như tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường... diễn biến phức tạp, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Trưởng Công an xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), Thiếu tá Đỗ Tất Chí cho biết: Tuy đạt kết quả tích cực trong đảm bảo ANTT, song tình hình vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng vi phạm pháp luật, đánh bạc. Giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn xã xảy ra 54 vụ vi phạm pháp luật, với hàng chục đối tượng bị xử lý...

Lực lượng Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm năm 2020.

“Hiện nay, công an xã đã và đang tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tăng cường chỉ đạo đảm bảo ANTT. Trong đó chỉ đạo MTTQ và các hội, đoàn thể phối hợp vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chỉnh đốn hoạt động các mô hình về ANTT trên địa bàn”, Thiếu tá Đỗ Tất Chí cho biết thêm.

Còn xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, thu hút hàng chục nghìn lao động đến làm việc, do vậy luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Vì thế, lực lượng công an đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trưởng Công an xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh), Thiếu tá Cao Văn Thành cho hay: Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 67 vụ việc vi phạm pháp luật. Trong đó, chủ yếu là đánh bạc, cố ý gây thương tích, đánh nhau...

Trong giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.297 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 24 người, bị thương 357 người, thiệt hại về tài sản khoảng 9 tỷ đồng. Phát hiện 325 vụ, 362 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 252 vụ, 513 đối tượng phạm tội về ma túy; 532 vụ, 562 đối tượng phạm tội về môi trường và an toàn thực phẩm. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá gần 84% số vụ vi phạm bắt, xử lý 2.629 đối tượng. Trong thời gian tới, để đảm bảo ANTT, lực lượng công an xã một mặt tăng cường tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, mặt khác sẽ tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm tình hình để xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ xã kinh phí lắp các camera quan sát trên các tuyến đường trọng điểm, địa điểm phức tạp về ANTT phục vụ công tác xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm và trật tự xã hội... Qua đó, đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: BÁ SƠN