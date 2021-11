Video: Phật giáo Quảng Ngãi phát huy truyền thống hộ quốc, an dân

(Baoquangngai.vn)- Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tròn 40 năm thành lập và phát triển. Trong đó, Phật giáo Quảng Ngãi đã đồng hành hơn 25 năm. Trong những chặng đường đó, các tăng ni, phật tử ở Quảng Ngãi luôn phát huy tinh thần hộ quốc, an dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

.

Cách đây 40 năm, vào ngày 7/11/1981, xuất phát từ tâm nguyện thiết tha của các thế hệ tăng ni, phật tử Việt Nam, 9 tổ chức giáo hội, hệ phái phật giáo trong toàn quốc đã thành lập một tổ chức Phật giáo duy nhất với tên gọi là Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với phương châm “ Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động, như mở rộng giao lưu quốc tế, vận động hòa bình, đối nội, đối ngoại… Đại bộ phận tăng ni, phật tử thực hiện tốt nếp sống văn hóa, đạo đức, ích nước, lợi dân, trở thành những người tiêu biểu, gương mẫu trong cuộc sống.

Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tròn 40 năm thành lập và phát triển. Trong đó, Phật giáo Quảng Ngãi đã đồng hành hơn 25 năm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhịp trong tiến trình đổi mới của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ngày càng hoàn thiện, ổn định, thống nhất và vận hành có hiệu quả.

Cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của tăng ni, phật tử ngày càng được tăng cường xây dựng mới, trùng tu sửa chữa khang trang. Hiện Quảng Ngãi có 1 Ban Trị sự GHPG Việt nam tỉnh, với 47 thành viên; 8 Ban trị sự cấp huyện, thị xã, thành phố; 282 tự viện; 376 tăng ni và hàng trăm nghìn phật tử.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các chương trình an sinh của tỉnh. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiều cơ sở phật giáo, tăng ni, phật tử đã hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh đã vận động gần 160 tỷ đồng, hàng trăm nghìn suất quà ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà trẻ; tặng học bổng, tặng quà cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo…

Chùa Nam Lộ ở TP.Quảng Ngãi là một trong những cơ sở tiêu biểu, tiên phong trong hoạt động từ thiện. Trung bình mỗi năm, ngôi chùa này phát từ thiện khoảng 60 suất cơm chay hỗ trợ cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, tiếp sức cho các mùa thi và các khu cách ly. Sư cô Thông Hiếu – Trụ trì Chùa Nam Lộ chia sẻ, từ năm 2009 nhà chùa cùng với các phật tử đã duy trì việc nấu cơm từ thiện để phát khoảng 500 hộp cơm cho bệnh nhân ở các bệnh viện vào mỗi tháng. Việc làm này xuất phát từ tâm nguyện từ bi cứu khổ, cứu nạn, chia sẻ với những hoàn cảnh không may mắn, thương người như thể thương thân.

Lãnh đạo tỉnh luôn giành sự quan tâm đặc biệt với các hoạt động của Phật giáo

Quảng Ngãi đang bước vào trạng thái “bình thường mới”, thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trước những yêu cầu của tình hình mới, Phật giáo Quảng Ngãi đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tham gia tích cực những vấn đề an sinh xã hội của tỉnh, góp phần tạo sự an lạc trong vật chất, tinh thần và tôn vinh giá trị đạo đức tốt đẹp, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hòa thượng Thích Hạnh Lạc – Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh chia sẻ, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPG Việt Nam là dịp để các cấp Giáo hội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, kế thừa truyền thống hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc. Thời gian tới, các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần từ bi của Đức Phật, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo” và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Với sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, cùng đường hướng hành đạo theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, GHPG Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục gắn bó, hòa hợp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, thực sự xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam “Đoàn kết, hộ quốc, an dân”.

Thực hiện: T.PHƯƠNG-T.TƯƠI