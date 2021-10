Video: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bình Sơn

(Baoquangngai.vn)- Mưa lũ kéo dài từ ngày 22 – 25/10 đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Bình Sơn. Địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống nhân dân.

.

Do ảnh hưởng của những trận mưa lớn trên địa bàn Quảng Ngãi từ đêm ngày 22 – 24/10, địa bàn huyện Bình Sơn đã có mưa to đến rất to khiến mực nước sông Trà Bồng dâng lên trên báo động 3, gây ngập, chia cắt cục bộ nhiều địa phương và một số điểm trên các trục đường qua huyện.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 22-24/10 làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, thiệt hại nặng về kết cấu hạ tầng, nhà ở và tài sản của nhân dân. Mưa lũ làm ngập 6.500 nhà, hư hỏng nặng 9 nhà, sạt lở hơn 20 tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh đi qua địa bàn, 57 công trình kênh mương, thủy lợi cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng với tổng thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Cùng với đó, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 327.25ha. Ngoài ra, nhiều diện tích ao tôm, cá và cá nuôi lồng bè, vật nuôi bị thất thoát.

Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng tại Bình Sơn

Trong đó, hệ thống giao thông, hạ tầng thủy lợi bị ảnh hưởng nặng nhất với tổng thiệt hại khoảng gần 30 tỷ đồng. Các tuyến giao thông do huyện quản lý gồm: ĐH.01, ĐH.02, ĐH.03, ĐH.04, ĐH.05, ĐH.06, ĐH.07 và ĐH.10 bị sạt lở, hư hỏng nhiều đoạn, vị trí gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Nhiều tuyến đường xã và cầu trên đường xã quản lý, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác thiệt hại trên 3.5 tỷ đồng.

Tuyến ĐH 01, đoạn qua thôn Tân Phước, xã Bình Minh (Bình Sơn), chỉ mới hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, cơn lũ vừa qua đã làm phần cống thoát nước, mái taluy kết hợp với vỉa hè trên tuyến ĐH 01 bị nước lũ khoét sâu hàm ếch, đổ sập hoàn toàn với chiều dài hơn 90m. Vấn đề an toàn của người dân khi lưu thông qua tuyến đường liên huyện này đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Vỉa hè trên tuyến ĐH 01 bị nước lũ khoét sâu hàm ếch, đổ sập hoàn toàn với chiều dài hơn 90m

Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Văn Dân cho biết, nếu tình trạng sạt lở tại đường ĐH 01 đoạn qua địa bàn xã không sớm khắc phục, để lâu dài thì chắc chắc có những cơn lũ tiếp theo sẽ ảnh hưởng nặng nè, hư hại rất lớn đến đường ĐH 01, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân liên huyện.

“Trước mắt, địa phương sẽ làm việc với đơn vị thi công khắc phục trả lại ruộng cho người dân sản xuất, sau đó sẽ sang lấp, lập kế hoạch tính toán lại chi phí đề nghị cấp trên khắc phục lại công trình”, ông Nguyễn Văn Dân nói.

Xã Bình Minh là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua. Nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng, nhất là tuyến kênh tiêu xóm Soi ở thôn Tân Phước Đông. Tuyến kênh này làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho hơn 500ha lúa, hoa màu và cả địa bàn xã.

Tuyến kênh tiêu ở xóm Soi, thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh bị sạt lở nghiêm trọng

Theo người dân địa phương, tuyến kênh này có chiều dài hơn 900m, bề rộng 4m, độ sâu 2m, bao bọc hai bên là nhà ở và đất sản xuất nông nghiệp. Do chưa có kè chống sạt lở, trận lũ lớn vừa qua kết hợp với nền đất cất khiến nhiều đoạn kênh bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất sản xuất từ 8 – 10m, đe dọa trực tiếp đến nhà ở, tính mạng của 26 hộ dân.

Ông Trương Công, một người dân ven kênh xóm Soi cho biết, ông sống ở đây mấy chục năm rồi. Bờ kênh tiêu hồi trước cách xa vườn nhà, còn nay thì sạt lở nghiêm trọng. Chỗ nào có tre thì đỡ, chỗ không có trẻ thì sạt tới mép đất vườn của gia đình. Mong Nhà nước sớm đầu tư làm kè, giúp người dân an tâm sinh sống.

Một phần đất vườn nhà ông Trương Công bị sạt lở

Hiện, hai bên bờ kênh xóm Soi đang bị sạt lở nghiêm trọng, một số đoạn sạt lở sát vào nhà dân, gây lo lắng cho người dân ở đây. Trong khi đó, khu vực này có đặc trưng là đất cát, dân cư khá đông. “Nếu không kịp thời đầu tư kè khẩn cấp thì đất vườn và nhà ở của người -dân cũng bị cuốn đi trong thời gian đến”, ông Cù Trọng Hùng – Xóm trưởng xóm Soi nhận định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền cho biết, dù đã có nhiều chủ động trong công tác ứng phó mưa lũ nhưng hậu quả trận lũ vừa qua gây ra vẫn rất lớn, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Để giúp huyện sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ, ổn định đời sống Nhân dân, địa phương cũng mong muốn nhận được hỗ trợ kinh phí của tỉnh để khắc phục khẩn cấp các công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ.

Trước mắt, đối với các hạ tầng giao thông, thủy lợi thì UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, rà soát kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở để có biện pháp tương ứng phù hợp để khắc phục. Trong đó, có một số điểm sạt lở như núi Châu Má, tuyến đường ĐH 01, kênh tiêu xóm Soi đoạn qua xã Bình Minh sạt lở tương đối lớn.

Huyện đang tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại và định hướng đầu tư khắc phục sự cố do mưa bão gây ra đối với sạt lở cũng như có phương án di dời đối với những hộ dân có nguy cơ cao.

T.TIÊN-T.NHÀN