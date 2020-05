Bà Rịa - Vũng Tàu thắng Sài Gòn FC 2-1: Ấn tượng HLV Trần Minh Chiến

Trước một đối thủ khó chịu của V-League là Sài Gòn FC, tân binh Giải Hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ tài cầm quân của Trần Minh Chiến

Bất ngờ lớn nhất ở loạt trận vòng loại Cúp Quốc gia 2020 diễn ra chiều 24-5 chính là trận thắng 2-1 của chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu trước đội bóng đang đá ở V-League là Sài Gòn FC. Đáng nói, Bà Rịa - Vũng Tàu mới chỉ là tân binh ở Giải Hạng nhất nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Minh Chiến, họ đã cho thấy là ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng V-League mùa tới.

Với tham vọng vào đến bán kết Cúp Quốc gia 2020, CLB Sài Gòn di chuyển xuống TP Bà Rịa với quyết tâm cao độ sẽ giành chiến thắng. Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành cũng tung ra lực lượng nội binh mạnh nhất, với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm V-League như hậu vệ Quốc Long, tiền vệ Cao Văn Triền hay tiền đạo Huỳnh Tấn Tài... Thực tế, Sài Gòn FC cũng áp đảo trong suốt hiệp 1 cũng như ở hiệp 2, song đội bóng giành thắng lợi lại là Bà Rịa - Vũng Tàu, khi HLV Trần Minh Chiến áp dụng đấu pháp hợp lý, chờ đợi những tình huống phản công bất ngờ để ghi bàn.

HLV Trần Minh Chiến ra mắt ấn tượng, giúp Bà Rịa - Vũng Tàu (áo sọc) thắng Sài Gòn FC 2-1. Ảnh: QUANG LIÊM

Trong một ngày thi đấu chói sáng, tiền vệ Thế Hưng liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở các phút 62 và 72, giúp Bà Rịa - Vũng Tàu càng đá càng hưng phấn. Ngược lại, Sài Gòn FC chỉ tìm được bàn rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 87, thời điểm nhiều cầu thủ của ông Vũ Tiến Thành đã bị xuống sức.

Loại được đối thủ rất khó chịu tại V-League, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã xuất sắc ghi tên vào vòng 2 Cúp Quốc gia. Quan trọng hơn, từ trận thắng trước Sài Gòn FC, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho thấy họ sẽ là một đối thủ rất mạnh, đe dọa tham vọng thăng hạng V-League của nhiều CLB có tiềm lực khác ở Giải Hạng nhất mùa này như Bình Định, PVF hay XSKT Cần Thơ.

Không gây được bất ngờ như Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng CLB Bình Định dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng cho thấy đội bóng có sự chuẩn bị rất chu đáo cho mùa Giải Hạng nhất tới đây. Ở trận thua SLNA 0-1, đội khách đã thi đấu ngang bằng, tạo được những tình huống ăn miếng trả miếng ngay trên sân Vinh. Nếu như các chân sút tỉnh táo hơn trong khâu dứt điểm, Bình Định đã có thể tạo nên bất ngờ ngay ở hiệp 1. Dù sao, việc sớm chia tay Cúp Quốc gia cũng giúp đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng có thể toàn tâm toàn ý đua tranh cùng Bà Rịa - Vũng Tàu cho tham vọng thăng hạng V-League.

Ở một trận đấu khác, bản hợp đồng đáng chú ý nhất của SHB Đà Nẵng là thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đã chính thức ra mắt. Cựu thủ môn của Sanna Khánh Hòa làm việc không quá vất vả bởi đội chủ nhà Huế chẳng có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành. Dù tạo được khá nhiều cơ hội nhưng phải chờ đến phút 67, sau một pha cản phá của hậu vệ Huế đối với Đình Hoàng trong vòng cấm địa, SHB Đà Nẵng mới giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ cú sút 11 m thành công của tiền đạo Hà Đức Chinh.

Ở trận đấu còn lại, An Giang và Long An hòa nhau 2-2, buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Kết quả, An Giang đã vượt qua cựu binh V-League để giành quyền đi tiếp.

Hôm nay (25-5), diễn ra các trận đấu: Đồng Tháp gặp Hải Phòng (TTTV, 15 giờ 30 phút), Phố Hiến gặp Thanh Hóa (BĐTV HD, 17 giờ), Sanna Khánh Hòa gặp Viettel (BĐTV, 17 giờ), Bình Phước gặp Đắk Lắk (TTTT HD, 17 giờ), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Tây Ninh (TTTV, 18 giờ).

Theo Anh Dũng/NLĐO