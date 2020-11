Công an huyện Tư Nghĩa giúp ngành giáo dục khắc phục hậu quả bão số 9

Sau khi bão số 9 đổ bộ, Tư Nghĩa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Với tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương nhanh chóng ra quân thực hiện để sớm giúp các em học sinh trên địa bàn huyện được đi học trở lại.

Tại Trường Tiểu học thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Sau khi cơn bão càn quét, ngôi trường học kiên cố giờ tan hoang. Hầu hết mái tôn một số dãy phòng học bị gió thổi bay, cây cối ngã khắp sân trường. Hệ thống la phông trần nhà, máy quạt, các vật dụng dạy học hư hỏng hoàn toàn.

Công an huyện Tư Nghĩa đã phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với thầy cô giáo của nhà trường và cán bộ chiến sĩ Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ (Bộ Công an) khẩn trương khắc phục thiệt hại, chặt cây ngã, dọn dẹp sân trường, vệ sinh trong các phòng học, lau chùi bàn ghế, quét dọn bùn đất.

Đại tá Phan Văn Nhẫn – Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa cho biết: “Sau khi bão đổ bộ vào đất liền, Công an huyện đã khẩn trương phân công lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống; đặc biệt là nhanh chóng phối hợp với Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn huyện để dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để các cháu học sinh sớm đi học trở lại”

Còn tại các Trường THCS Nghĩa Mỹ, THPT Chu Văn An, THPT số 1 Tư Nghĩa (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) cũng chung hoàn cảnh tương tự, những cây xanh cổ thụ bị quật ngã. Nếu không kịp dọn dẹp thì các em học sinh đến trường rất dễ xảy ra những tai nạn nguy hiểm. Công an huyện Tư Nghĩa đã nhanh chóng phân công lực lượng phối hợp với các thầy cô giáo của nhà trường khẩn trương cưa cây, dọn dẹp, trả lại mặt bằng cho nhà trường.

“Ngoài việc nhanh chóng triển khai lực lượng giúp đỡ các trường học trên địa bàn để các cháu học sinh sớm đến trường, CBCS Công an huyện còn tham gia phối hợp với Quân sự, đoàn viên thanh niên địa phương tiến hành cưa cây, dọn cây ngã đổ tại trục đường chính các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trục tỉnh lộ 623B và các tuyến đường huyết mạch liên xã trên địa bàn huyện”, Đại tá Phan Văn Nhẫn cho biết thêm.

Những hoạt động giúp đỡ người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tư Nghĩa trong và sau lũ có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng Công an, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Qua đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

Chí Tài