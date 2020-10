Đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT), nơi diễn ra các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Công an TP.Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, đặc biệt là đẩy mạnh ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Với chức năng nhiệm vụ được giao, Công an TP.Quảng Ngãi đã chủ động nắm tình hình, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở có liên quan đến ANTT, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Triển khai thực hiện các đợt ra quân tấn công, trấp áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động tín dụng đen, ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp tài sản; tội phạm về kinh tế, môi trường... Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm ANTT ở cơ sở, phát huy sức mạnh của nhân dân trong đẩy lùi các loại tội phạm. Xây dựng phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn nhằm bảo vệ an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Trên lĩnh vực an ninh Quốc gia, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm chống phá Đảng, Nhà nước. Phó Trưởng Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh), Thượng tá Huỳnh Tấn Vũ thông tin: Qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã kịp thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Huỳnh Đắc Túy, ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), thường sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân chống phá Nhà nước.

Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử, tuyên án Huỳnh Đắc Túy 6 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước”. Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch công tác, trong đó tập trung vào công tác diễn tập xử lý những tình huống tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Theo Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), Thượng tá Trần Minh Hưng: Ngay từ đầu năm 2020, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch bảo đảm ANTT đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, triển khai công tác bảo đảm ANTT trong từng giai đoạn cụ thể.

Phòng triển khai công tác rà soát các trang mạng xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội có hành vi xuyên tạc, phá hoại đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp xây dựng các phương án bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông cho các đoàn đại biểu về dự đại hội; phối hợp các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, về công tác nhân sự, nhằm lựa chọn những cán bộ ưu tú để tham gia cấp ủy và chính quyền, cũng như HĐND các cấp theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương và của Tỉnh ủy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

