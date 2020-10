Bộ đội Biên phòng: Tập trung ứng phó với bão, lũ

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ (PCTT&TKCNCH) trong mùa mưa bão năm nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lên phương án, sẵn sàng lực lượng và phương tiện đảm bảo yêu cầu tại chỗ để ứng phó.

Đến thời điểm này, Đồn Biên phòng Phổ Quang đã kiện toàn lực lượng và phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có thiên tai xảy ra. Đơn vị đã khảo sát và chuẩn bị phương án di dời dân ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn. Theo đó, 2 khu vực có nguy cơ ngập lụt cao là thôn An Thạch, xã Phổ An và tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang; các điểm sạt lở là đê Sông Trường và các khu dân cư dọc sông Thoa, sông Trà Câu... Bên cạnh đó, đơn vị đã khảo sát, kiểm đếm lại số phương tiện tàu cá trên địa bàn quản lý để kịp thời thông báo, kêu gọi tránh trú khi có bão, giông lốc trên biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn ngư dân vào neo đậu tàu thuyền tránh bão số 5 vừa qua.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Phổ Quang, Thượng tá Phan Quang Hải cho biết: Sau khi cơn bão số 5 đi qua, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa hoàn thiện các phương án PCTT&TKCNCH trên khu vực do Đồn quản lý. Đơn vị hiện đã chuẩn bị lực lượng với 30 người và phương tiện tại chỗ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Theo Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, Đại tá Đoàn Thanh Long, đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị trong toàn lực lượng; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCNCH của BĐBP tỉnh và các đơn vị trực thuộc; kiện toàn các tiểu đội, trung đội cơ động để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT, giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ. Các đơn vị đã rà soát, chuẩn bị thiết bị kỹ thuật, phương tiện để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Bộ Chỉ huy cũng đã cử cán bộ tham gia các lớp huấn luyện PCTT&TKCNCH trên biển do Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.

Cùng với chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng làm nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải theo dõi, nắm chắc thực tế địa bàn để kịp thời điều chỉnh bổ sung phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân, nhất là ngư dân không chủ quan trong PCTT, để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Những năm gần đây, với sự phát triển của hệ thống liên lạc, ngư dân đã kịp thời nắm bắt thông tin, thời tiết trên biển. Khi có thông tin bão họ sẽ chủ động vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh kịp thời, an toàn. Điều này cũng giúp cho việc kêu gọi tàu thuyền tránh trú khi có bão của lực lượng chức năng thuận lợi hơn. Tuy nhiên hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 tàu cá đã hết hạn đăng ký, đăng kiểm, nhưng ngư dân vẫn sử dụng ra khơi đánh bắt. Với số tàu cá này không thể quản lý, không kết nối liên lạc, nên khi có thông tin xuất hiện bão trên biển, lực lượng BĐBP không thể liên lạc để kêu gọi số phương tiện này vào tránh trú bão.

Bên cạnh đó, nhiều cửa biển, bến cá trong tỉnh như Sa Huỳnh, Sa Kỳ, Sa Cần, Lý Sơn... có hàng trăm xác tàu cá hư hỏng không được xử lý, gây nguy hiểm cho tàu thuyền vào tránh trú khi có bão...

Bài, ảnh: X. THIÊN