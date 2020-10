Sức lan tỏa của phong trào thi đua đặc biệt

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã phát động Phong trào Thi đua đặc biệt, với chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (từ ngày 19.5.2019 - 19.8.2020). Qua đó đã xuất hiện nhiều gương sáng trong tấn công, trấn áp tội phạm; những mô hình hay về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở...

Tấn công, trấn áp tội phạm

Phong trào thi đua đặc biệt được chia làm 4 đợt, mỗi đợt thi đua gắn với từng chủ đề riêng, nhằm tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác. Thông qua các đợt thi đua này, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 854/931 tin báo, tố giác tội phạm, đang giải quyết 77 tin (còn trong thời hạn giải quyết); điều tra, khám phá 515/595 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó điều tra làm rõ 25/25 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Công an phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) trả lại ví tiền cho chị Manilyn M. Calonge (đứng giữa).

Điển hình như ngày 1.4.2020, Công an huyện Bình Sơn nhận được thông báo của Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), đề nghị phối hợp truy xét 2 đối tượng bịt mặt dùng hung khí khống chế nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Núi Thành, cướp với số tiền trên 200 triệu đồng và đang di chuyển về địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng tổ chức lực lượng, chia thành nhiều mũi công tác phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra truy xét.

Qua đó đã xác minh 2 đối tượng là Nguyễn Thái Thành (1995) và Võ Hồng Quang (1993), cùng trú tại thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), đã thực hiện vụ cướp tài sản. Công an huyện Bình Sơn vận động 2 đối tượng ra đầu thú. Khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Thái Thành, Công an huyện Bình Sơn đã thu giữ và làm rõ số tiền trên 180 triệu đồng; đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ án cho Công an huyện Núi Thành thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trước chiến công này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tặng giấy khen cho Công an huyện Bình Sơn.

Hay mới đây, vào đêm 21 rạng sáng 22.4, ở phường Trần Phú và xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), 2 nhóm thanh niên, với gần 100 đối tượng tập trung, trang bị nhiều hung khí "nóng" chuẩn bị ẩu đả trên cầu Thạch Bích. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi và Công an các xã, phường đã chủ động ngăn chặn, tiến hành phối hợp điều tra. Đến nay đã khởi tố 76 đối tượng, thu giữ hàng trăm hung khí và phương tiện mô tô các loại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn...

Qua phong trào thi đua đặc biệt, lực lượng công an toàn tỉnh đã đề nghị các cấp khen thưởng 403 lượt tập thể, 1.670 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu; thông báo 41 lượt tập thể, 172 cá nhân về “gương người tốt, việc tốt”, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng và cộng đồng. Lan tỏa nhiều mô hình giữ gìn an ninh, trật tự

Bên cạnh công tác tấn công, trấp áp tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng, củng cố 585 mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mới 27, nhân rộng 24 mô hình trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, “dân vận khéo” và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nổi bật là các mô hình: “3 nhất” của Phòng PC06; “3 không, 3 nên” của Công an huyện Đức Phổ; “Tiếp sức hoàn lương” của Công an huyện Nghĩa Hành; “Cụm dịch vụ homestay không có tội phạm ẩn náu” của Công an huyện Lý Sơn; “Camera an ninh” ở nhiều địa bàn dân cư; “Móc khóa an ninh” của Công an TP.Quảng Ngãi...

Thông qua mô hình “Camera an ninh”, Công an phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) đã kịp thời xác minh, tìm lại 7 triệu đồng cho chị Manilyn M. Calonge (Quốc tịch Philippines), hiện đang dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Tân Đại Dương (TP.Quảng Ngãi). Trước đó, chị Manilyn đã bỏ quên ví tiền tại Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi. Chị Manilyn đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh về sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an trong việc tìm lại tài sản bị mất.

Bài, ảnh: Văn Nam