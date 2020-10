Quảng Ngãi: Bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(Baoquangngai.vn)- Công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm 2020. Đặc biệt, các lực lượng Công an, Quân sự đã có nhiều phương án phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 20 - 22/10/2020.

ĐẢM BẢO ANTT ĐỊA BÀN

Xác định đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh nhằm giữ vững ANTT, đồng thời dự kiến các tình huống có thể xảy ra, thành lập tổ chỉ đạo, phân công lực lượng triển khai, quán triệt trong toàn quân thực hiện nghiêm túc.

Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, công an các địa phương trong tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho đại hội đảng; trong đó tập trung vào các địa bàn phức tạp về ANTT, từ đó đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, xóa các điểm đen, phức tạp về ANTT, ma túy”.

“Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng của địa phương giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp trong nội bộ, những vụ việc về ANTT. Mặt khác, lực lượng công an tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, nhất là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn”, Thượng tá Trần Minh Hưng – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết thêm.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN

Là địa bàn trọng điểm về ANTT và là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Công an thành phố Quảng Ngãi đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm ANTT. Theo đó, lực lượng công an các xã, phường của thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt tình hình nhân dân thông qua họp dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật.

“Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tốt ANTT, chủ động xây dựng phương án phân luồng các loại phương tiện, bảo đảm an toàn và thông suốt trên các tuyến đường phục vụ đại hội, không để ùn tắc giao thông, bố trí lực lượng điều hành, sắp xếp phương tiện tại địa điểm diễn ra đại hội và nơi đại biểu cư trú. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã đề ra những biện pháp phù hợp để bảo đảm an ninh trật tự và phương án giải quyết tình huống đột xuất”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an TP. Quảng Ngãi cho biết.

Những ngày qua, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung cao độ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Để Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, ngoài lực lượng Công an, Quân sự còn có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương cũng như ý thức, trách nhiệm cao của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh./.

