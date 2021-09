Đảm bảo an toàn thi công công trình thủy điện

(Báo Quảng Ngãi)- Trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh có nhiều dự án thủy điện đang triển khai thi công. Các chủ đầu tư, nhà thầu cần tuân thủ các quy định an toàn trong thi công, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền và cơ quan chức năng, đặc biệt là mùa mưa bão đang đến gần.

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 dự án thủy điện đang triển khai thi công tại các sông, suối, núi cao; trong đó, phần lớn là công trình đến giai đoạn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, bao gồm: Thủy điện Nước Long, Sông Liên (Ba Tơ); thủy điện Trà Phong, Kà Tinh 2 (Trà Bồng); thủy điện Sơn Trà 1C, Đăkba, Thượng Sơn Tây (Sơn Tây). Các công trình này triển khai thi công được 1 - 2 năm, rất nhiều hạng mục quan trọng còn dở dang. Trừ thủy điện Sông Liên sử dụng công nghệ mực nước thấp không có đường hầm, thì các thủy điện khác hiện tại thi công song song hạng mục đường hầm với công trình đập ngăn nước.

Công trường thi công thủy điện Nước Long, ở xã Ba Ngạc (Ba Tơ). Tại các xã Trà Phong, Trà Xinh (Trà Bồng), nhiều tháng qua, thủy điện Trà Phong, công suất lắp máy 30MW (gồm 2 nhà máy Trà Phong 1A, công suất 19 MW và Nhà máy Trà Phong 1B, công suất 11MW), đang tập trung máy móc và hàng trăm công nhân làm việc 3 ca. Trong đó tập trung thi công đạt diểm dừng kỹ thuật vượt lũ vai và thân đập. Do đây là công trình xây dựng trên con sông lớn chảy từ Quảng Nam sang, nằm giữa hai vách núi dựng đứng khá hiểm trở, nên chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Hataco Tây Trà luôn chú trọng các giải pháp an toàn trong thi công. Theo nhà thầu thi công hạng mục vai đập chính, thân đập, công trình sẽ đạt điểm dừng kỹ thuật, an toàn trước khi bước vào mùa mưa bão năm nay.

Đại diện Công ty CP Bách Thiên Lộc, chủ đầu tư dự án thủy điện Đăkba, thuộc địa bàn các xã Sơn Bua và Sơn Mùa (Sơn Tây) cho biết, hạng mục vai đập và thân đập hiện đã vượt điểm dừng kỹ thuật, đang tiến hành gia cố mái kè. Về thi công đường hầm, đến nay đã hoàn thành 3,3km trong tổng số 8,7km toàn tuyến. Với tốc độ thi công đạt 1km/tháng và không bị ảnh hưởng nhiều khi mưa bão, dự kiến đến tháng 12/2021, toàn bộ hạng mục hầm sẽ hoàn thành. Hiện 3 nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, nhưng trước cảnh báo mưa bão trên sông Nước Bua rất khốc liệt, chủ đầu tư và các nhà thầu đã lên phương án ứng phó.

Đối với thủy điện Thượng Sơn Tây (Sơn Tây), do vị trí quy hoạch nằm ở khu vực cao hơn trên cùng một con sông mà phía dưới có thủy điện Sơn Tây, nên việc đảm bảo an toàn thi công được yêu cầu ở mức cao hơn. UBND huyện Sơn Tây đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Thượng Sơn Tây phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công công trình, vừa bảo vệ an toàn công trình, vừa tránh thiệt hại, rủi ro cho thủy điện Sơn Tây nằm ở phía dưới đang vận hành phát điện. Như trong một đợt mưa lũ vào năm 2020, một khối lượng đất đá lớn từ công trình thi công thủy điện Thượng Sơn Tây bị cuốn xuống sông, trôi về hồ chứa của thủy điện Sơn Tây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của thủy điện này.

Bài, ảnh: THANH HUYỀN