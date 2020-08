Sản xuất, kinh doanh trong thời dịch Covid-19: Doanh nghiệp chủ động thích ứng

Nhà máy đường Phổ Phong sẽ dừng hoạt động từ vụ mía 2020 – 2021 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Nhà máy Đường Phổ Phong từ niên vụ 2020 - 2021, nhằm sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Trong 6 tháng đầu năm, QNS đạt doanh thu 3.249 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 437 tỷ đồng, giảm 16% so với nửa đầu năm 2019. Năm 2020, QNS lên kế hoạch doanh thu đạt 8.400 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 913 tỷ đồng, tăng hơn 9,3% và giảm gần 30% so với năm trước. Như vậy, QNS đã thực hiện được 39% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận năm 2020. PV