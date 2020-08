Doanh nghiệp tập trung sản xuất khẩu trang

(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Công thương đã yêu cầu các DN sản xuất khẩu trang phải khẩn trương đáp ứng nhu cầu người dân trong nước, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người dân.

TIN LIÊN QUAN Video: May khẩu trang tặng người dân chống dịch Covid-19

Tại Quảng Ngãi, 4 nhà máy may thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) là Vinatex Dung Quất, Vinatex Nghĩa Hành, Vinatex Tư Nghĩa và Vinatex Đức Phổ; Công ty May Thuyên Nguyên, Công ty CP May Hòa Thọ (KCN Tịnh Phong) đã tăng cường năng lực sản xuất, với hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang đảm bảo chất lượng cho thị trường các tỉnh, thành phố trong nước, nhất là địa phương có dịch.

Nhà máy May Vinatex Nghĩa Hành đang tăng tốc sản xuất khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Nhà máy May Vinatex Nghĩa Hành (Cụm công nghiệp Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành) hiện có 430 công nhân, với 6 dây chuyền vận hành, sản xuất khẩu trang cao cấp và khẩu trang thông thường. Bình quân mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 50.000 chiếc khẩu trang các loại.

Nhà máy May Vinatex Dung Quất, với 12 chuyền may, khoảng 650 công nhân, sản xuất khoảng 100.000 chiếc khẩu trang các loại/ngày. Riêng các Nhà máy May Vinatex Tư Nghĩa và Đức Phổ đang sản xuất theo đơn đặt hàng thông qua đầu mối là Bộ Công thương.

Việc sản xuất khẩu trang được DN chú trọng từ khâu thiết kế, mẫu mã đến chất liệu để nâng cấp, cải tiến, không chỉ phòng dịch, mà còn góp cho người sử dụng yêu thích bởi tính thời trang độc đáo.

Tin, ảnh: MY NA