(Baoquangngai.vn)- Còn hơn 1 tuần nữa (12.8.2020) Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất chính thức bắt đầu, những ngày này trên công trường Nhà máy đã thực sự “nóng” khi Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và các nhà thầu đang tích cực chuẩn bị và triển khai nhiều hạng mục công việc đảm bảo cho kỳ bảo dưỡng thành công.

Bảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất sẽ được tiến hành từ ngày 12.8.2020 đến ngày 01/10/2020 với 7 gói thầu chính, bao gồm Gói thầu số 1: Thiết bị và đường ống tại khu vực A2 do Liên danh nhà thầu DONG IL (Hàn Quốc) - PVChem đảm nhận; Gói thầu số 2: Thiết bị và đường ống tại khu vực A1 và A3 và Gói thầu số 3: Thiết bị và đường ống tại khu vực PP, Phụ trợ và ngoại vi do Liên danh PTSC Quảng Ngãi & NEWWIN (Malaysia) đảm nhận.

Gói thầu số 4: Thiết bị trao đổi nhiệt HE và AFC, nhà thầu là PTSC Quảng Ngãi và HDS (Thái Lan); Gói thầu số 5: Sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển do Liên danh DMC.MT và DOBC đảm nhận; Gói thầu số 6: Bảo dưỡng van do Liên danh PTSC PPS và PVMTC thực hiện và Gói thầu số 7: Hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) nhà thầu là Liên danh POS và PVMTC. Tổng khối lượng công việc khoảng hơn 5000 đầu mục.

Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa BDTT lần 4 NMLD Dung Quất mới chính thức bắt đầu, nhưng trên công trường BSR và các nhà thầu đang tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị và triển khai nhiều hạng mục công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh về các công việc được BSR và nhà thầu đang triển khai: