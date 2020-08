Thép Hòa Phát đạt sản lượng 300.000 tấn thành phẩm trong tháng 7

(Baoquangngai.vn)- Tháng 7 vừa qua, thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 300.000 tấn, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19% so với tháng 6. Sản lượng thép xuất khẩu là 53.500 tấn, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.

Khu vực miền Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng sản lượng ấn tượng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2019 với 75.000 tấn. Tiêu thụ trong các công trình xây dựng dân dụng vẫn đóng góp lớn nhất vào kết quả chung của thép Hòa Phát.

Chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ gần đây đã bắt đầu đi vào thực tế. Nhiều công trình hạ tầng, dự án được triển khai như công trình cao tốc Bắc Nam (đoạn qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng), công trình sửa chữa, nâng cấp đường băng các sân bay quốc tế, các công trình bệnh viện, trường học, các dự án nhiệt điện,…Hầu hết các công trình đều lựa chọn sử dụng thép Hòa Phát để thi công.

Xuất hàng thép Hòa Phát tại cảng Hòa Phát Dung Quất

Lũy kế 7 tháng, thép xây dựng Hòa Phát đã cung ứng cho thị trường 1,81 triệu tấn thép thành phẩm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thép thành phẩm xuất khẩu là 256.500 tấn, tăng 73,3% và tương đương khối lượng xuất khẩu cả năm 2019. Các thị trường chính gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Úc, Canada, Thái Lan, Campuchia.

Ngoài thép thành phẩm, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 1 triệu tấn phôi thép, phục vụ sản xuất thép xây dựng, riêng tháng 7 là 169.000 tấn.

Việc hoàn thành thi công đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn hàng hải của Cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất đã góp phần quan trọng trong vận chuyển hàng hóa cho Thép Hòa Phát, đẩy mạnh cung ứng cho thị trường. Mới đây, Cảng Hòa Phát Dung Quất (thuộc Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất) đã đón chuyến tàu capsize có trọng tải 176.000 tấn, lớn nhất từ trước tới nay cập cảng.

Tin, ảnh: Tr. Nghi