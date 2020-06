Công trình phòng, chống thiên tai: Đẩy nhanh tiến độ thi công

(Báo Quảng Ngãi)- Để đảm bảo an toàn công trình, cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trong khu vực, hiện các đơn vị liên quan đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, nâng cấp và xử lý cấp bách các công trình đê điều, hồ đập, chống sạt lở...

Không khí trên công trường Dự án (DA) Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Phủ, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) những ngày này khá khẩn trương, nhộn nhịp. Các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Với quy mô đầu tư xây dựng 2 đoạn kè chống sạt lở bờ sông Phủ, tổng chiều dài đỉnh kè 538m và tuyến đường quản lý kè kết hợp giao thông nội vùng (tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng). Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, công trình đã hoàn thành các hạng mục chính, đạt trên 97% giá trị khối lượng; đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đất đai, nhà cửa và tài sản của nhân dân dọc theo sông Phủ, đoạn từ cầu Phủ đến đập Bến Nén.

Công trình Kè chống sạt lở bờ Nam sông Vệ, xã Đức Thắng (Mộ Đức) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đạt điểm dừng kỹ thuật trước 30.8

Trong khi đó, các đơn vị thực hiện DA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8), cũng đang tập trung nhân lực và phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành 11 công trình hồ đập trước mùa mưa bão năm nay. Trong đó, hồ chứa Đập Làng (Nghĩa Hành) vừa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Có 8 hồ chứa đã hoàn thành các hạng mục chính, khối lượng đạt 75 - 98%; còn 2 hồ chứa là Hố Hiểu, Hóc Cơ (Sơn Tịnh) cũng đạt 55% khối lượng và cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt bão. “Tất cả 11 hồ đập được sửa chữa và nâng cấp giai đoạn 2017 - 2020 cơ bản đảm bảo an toàn công trình, đã tham gia tích nước trong mùa mưa năm 2019. Chúng tôi đang đôn đốc các nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trước 30.8”, Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Huỳnh Khương cho biết.

Ngoài ra, các công trình, như: Kè chống sạt lở bờ bắc sông Cây Bứa (Tư Nghĩa); kè chống sạt lở bờ bắc sông Vệ, xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) và kè chống sạt lở bờ Nam sông Vệ, xã Đức Thắng (Mộ Đức)... hiện cũng đạt từ 55 - 65% khối lượng hợp đồng, phấn đấu đạt điểm dừng kỹ thuật trước 30.8, để đảm bảo an toàn công trình cũng như tính mạng, tài sản người dân trong mùa mưa bão.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình, DA còn nhiều vướng mắc. Như DA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, có tổng mức đầu tư 337,7 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng của tỉnh là 17 tỷ đồng) hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp 19 hồ đập. Trong khi 11 hồ, đập triển khai giai đoạn 2017 - 2020 đạt và vượt tiến độ, thì 8 công trình thực hiện giai đoạn 2020 - 2022 lại gặp nhiều khó khăn, do UBND tỉnh mới Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020 - 2024) vào ngày 8.6 vừa qua.

