Hòa Phát nâng mức đầu tư vào Dung Quất lên 60.000 tỷ đồng

(Baoquangngai.vn)- Hòa Phát vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu dự kiến đạt 86.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là phương án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư vào giai đoạn 1 và 2 dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất với tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN Thép Hòa Phát Dung Quất: Giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động của Quảng Ngãi

Năm 2019, Hòa Phát ghi nhận 64.678 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 14% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 7.578 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 25% gồm 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý III/2020.

Quý II/2020: Hòa Phát thiết lập kỉ lục mới về lợi nhuận

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, cho biết kết quả kinh doanh quý 2, đạt gần 2.700 tỷ đồng, cao hơn gần 32% cùng kỳ năm ngoái và là quý có lợi nhuận cao nhất lịch sử của Hoà Phát. Đây là kết quả làm các cổ đông dự họp bất ngờ, bởi trong quý 2 cả nước cách ly toàn xã hội 25 ngày tháng 4, và tác động của đại dịch Covid-19 đến toàn bộ nền kinh tế. Luỹ kế 6 tháng, HPG ước đạt khoảng 5.000 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 29,5% cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, lợi nhuận của mảng nông nghiệp trong quý II tương đương quý I, chiếm khoảng 10-12% tổng lợi nhuận. Quý 1/2020 Hoà Phát lãi hơn 480 tỷ từ mảng nông nghiệp, chủ yếu do nguồn cung thịt heo giảm mạnh bởi dịch tả Châu Phi và các yếu tố này không bền vững. Do đó, Tập đoàn vẫn thận trọng đối với mảng nông nghiệp. Trong ngắn hạn khoảng 5-10 năm tới, Hòa Phát sẽ chỉ đầu tư mở rộng và tăng công suất một cách vừa phải cho mảng nông nghiệp.

Tổng mức đầu tư vào giai đoạn 1 và 2 dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất được điều chỉnh tăng lên khoảng 60.000 tỷ đồng.

“Năm 2020, Hòa Phát dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, trong đó phấn đấu có chia cổ tức bằng tiền. Do những năm gần đây Hòa Phát bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư nên truyền thống chia cổ tức bằng tiền bị gián đoạn, từ giai đoạn 2020-2021, Tập đoàn sẽ cố gắng khôi phục truyền thống này”.

Một nội dung đáng chú ý là phương án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư vào giai đoạn 1 và giai đoạn 2 dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất cũng đã được thông qua. Theo đó, tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, trong đó 30.000 tỷ đồng là vốn điều lệ do các cổ đông đã góp đủ, còn 30.000 tỷ đồng là vốn vay cam kết bởi các tổ chức tín dụng (25.000 tỷ đồng) và vay nội bộ các thành viên trong Tập đoàn (5.000 tỷ đồng).

Ông Trần Đình Long cho biết, giai đoạn mở rộng dự án Hòa Phát – Dung Quất đang trong quá trình xin thủ tục và có thể phải mất 2-3 năm mới hoàn tất. Khi hoàn tất thủ tục, Hòa Phát sẽ nghiên cứu thị trường và xin ý kiển cổ đông đầy đủ và cụ thể về kế hoạch góp vốn thêm một lần nữa.

Sản xuất đến đâu sẽ bán hết đến đó

Trả lời câu hỏi của cổ đông về mục tiêu sản lượng thép xây dựng 2020, ông Trần Tuấn Dương – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát cho biết: “Có thể sản lượng cả năm không đạt mục tiêu 3,6 triệu tấn nhưng Hòa Phát không điều chỉnh kế hoạch này. Cổ đông không nên lo lắng quá, tổng tiêu thụ thép xây dựng cả nước giảm 5% nhưng sản lượng của Hoà Phát vẫn tăng 10%, đặc biệt là tăng mạnh lượng phôi thép xuất khẩu. Điều này chứng minh sức cạnh tranh của thép Hòa Phát rất tốt”, ông Dương nói.

Chủ tịch Trần Đình Long cho biết thêm, sản lượng thép xây dựng cả năm không dưới 3 triệu tấn. Hòa Phát sẽ làm mọi cách để bán hết 8 triệu tấn thép sản xuất khi nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2021, nếu thành phẩm không bán hết thì sẽ đẩy mạnh bán phôi", ông Long trả lời.

Với diễn biến giá quặng sắt, lãnh đạo HPG chia sẻ, giá thép phế liệu diễn biến đồng pha với giá quặng do đó giá bán cũng có chiều hướng tăng khi giá quặng tăng, rủi ro về giá không đáng ngại. Bên cạnh nguyên liệu quặng sắt, than chiếm đến 30-40% giá thành mỗi tấn thép, tương đương với quặng. Trong giai đoạn đầu năm, giá than giảm mạnh cũng tác động tích cực đến giá thành sản xuất thép, góp phần giúp Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận quý II tăng trưởng tốt.

Đưa sản phẩm HRC ra thị trường từ tháng 9/2020 là nhiệm vụ hàng đầu

Trên cơ sở nhận định diễn biến thị trường, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19, Ban điều hành Tập đoàn xác định năm 2020 là năm vừa chống dịch, vừa tập trung giữ vững đà tăng trưởng nhằm hướng tới “sức mạnh mới, tầm vóc mới”. Trong đó, việc hoàn thành giai đoạn 2 Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất trong nửa cuối năm 2020, phấn đấu có sản phẩm HRC thương mại ra thị trường từ tháng 9 là nhiệm vụ số 1 trong năm nay.

Về tiến độ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Tập đoàn đã vận hành ổn định giai đoạn 1 với công suất 2 triệu tấn thép xây dựng. Đối với giai đoạn 2, với sự hỗ trợ của các chuyên gia châu Âu, đến nay, dây chuyền đúc cán liên tục thép cuộn cán nóng (HRC) đã có thể chạy thử liên động ngày càng tốt hơn. Chất lượng sản phẩm đầu ra đã ngày càng hoàn thiện hơn theo các tiêu chuẩn hiện hành với HRC cho ngành cơ khí.

Sản phẩm thép Hòa Phát

Cho đến thời điểm này, sản phẩm HRC của dự án đã được sản xuất thử nghiệm thành công với sản phẩm ống thép của Tập đoàn. Hòa Phát sẽ nỗ lực hoàn thành quá trình chạy thử và có sản phẩm thương mại cho thị trường từ tháng 9 - tháng 10 tới. Đến thời điểm này, Hòa Phát đã tuyển dụng gần đủ nhân sự cho dự án với hơn 9.000 người, trong đó hơn 80% là người Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát năm 2020 đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (doanh thu 86.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng); thông qua việc sửa đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; thông qua việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất lên 60.000 tỷ đồng.

Bài, ảnh: PV