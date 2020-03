Hòa Phát áp dụng mô hình tuần hoàn trong sản xuất

(Baoquangngai.vn)- Mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trong toàn chuỗi giá trị, từ sản xuất tới tiêu dùng và quá trình phục hồi, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao, từ đó tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn tài nguyên, hạn chế phát thải ra môi trường và phát triển bền vững. Do vậy, Tập đoàn Hòa Phát đã áp dụng mô hình tuần hoàn khép kín trong sản xuất ngay từ những ngày bắt đầu làm thép.

Giải pháp tuần hoàn khép kín

Quy trình sản xuất thép tuần hoàn khép kín từ quặng sắt tới thép thành phẩm là chu trình dài, trong đó, sản phẩm đầu ra của công đoạn này là đầu vào của công đoạn khác. Trong suốt quá trình ấy, việc thu hồi, tái sử dụng khí thải, nước thải, nhiệt dư thậm chí chất thải rắn cũng được xử lý theo một chuỗi tuần hoàn, không xả ra môi trường, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, tối ưu hiệu quả sản xuất, tính cạnh tranh của sản phẩm.

Giải pháp này được áp dụng cho cả hai Khu liên hợp (KLH) sản xuất gang thép Hòa Phát tại Hải Dương và Quảng Ngãi. Vốn đầu tư cho các hạng mục về môi trường của thép Hòa Phát chiếm khoảng 20-30% tổng vốn đầu tư các dự án. Hiệu quả của việc áp dụng công nghệ tuần hoàn khép kín đã được chứng minh rất cụ thể tại các KLH này. Với công nghệ lò cao khép kín, toàn bộ chất thải, khí thải, nước thải đều được xử lý triệt để, đáp ứng các quy chuẩn hiện hành trong sản xuất công nghiệp nặng, tuần hoàn tái sử dụng, không xả ra môi trường. Lượng bụi chứa sắt thu hồi được trong quá trình luyện gang thép, cán thép cũng đều được tái sử dụng ở các công đoạn sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí vừa cải thiện môi trường làm việc.

Thép Hòa Phát lựa chọn công nghệ luyện than cốc thu hồi nhiệt siêu sạch tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, thân thiện với môi trường. Đây là công nghệ sản xuất than coke sạch thu hồi nhiệt đạt các tiêu chuẩn môi trường theo cơ chế phát triển sạch CDM giảm lượng khí thải nhà kính theo Nghị định thư Kyoto. Công nghệ này triệt tiêu toàn bộ khí, khói và các chất hóa học độc hại sinh ra từ quá trình luyện than cốc, chỉ thu hồi lại nhiệt năng để chạy máy phát điện.

Nhờ giải pháp này, KLH Thép Hòa Phát Hải Dương đạt công suất phát điện 64MW, góp phần chủ động chủ động 60% nhu cầu điện sản xuất hàng năm. Với KLH tại Dung Quất, Quảng Ngãi, sản lượng điện tự chủ được lên đến 70% nhờ 04 tổ máy phát điện với công suất 240MW, đem lại giá trị kinh tế không nhỏ, tăng sức cạnh tranh cho thép Hòa Phát. Không dừng lại ở đó, các Công ty thành viên của Tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ để tăng công suất phát điện, giảm bớt tiêu hao nhiên liệu than và nguyên vật liệu khác để ngày càng tối ưu hơn dây chuyền thiết bị.

Biến xỉ lò cao thành vật liệu xây dựng

Chế biến sâu theo chuỗi các sản phẩm từ thép là định hướng chiến lược dài hạn của Tập đoàn Hòa Phát. Việc thu gom chế biến xỉ lò cao, một chất thải rắn sinh ra trong quá trình luyện gang, đã được triển khai từ năm 2017, biến chất thải thành phụ gia khoáng cho xi măng hay sử dụng làm nguyên vật liệu đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất bê tông, xi măng.

Hòa Phát đã tối ưu hóa công nghệ tạo xỉ hạt bằng nước lạnh áp lực cao và đầu tư dây chuyền nghiền xỉ tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hải Dương và Dung Quất. Đây là dây chuyền công nghệ nghiền đứng, đồng bộ vào loại hiện đại nhất hiện nay. Sản phẩm xỉ hạt lò cao S95 của Hòa Phát góp phần xử lý triệt để chất thải rắn trong quá trình sản xuất thép xanh của Hòa Phát, biến chất thải rắn phát sinh trong quá trình luyện gang thành sản phẩm vật liệu xây dựng, vừa bảo vệ môi trường cũng như tạo thêm nguồn thu ổn định cho Tập đoàn Hòa Phát, đem lại giá trị gia tăng đáng kể cho chuỗi sản xuất thép.

Nhờ giải pháp tận dụng nhiệt dư trong quá trình luyện than coke, Hòa Phát đầu tư hệ thống phát điện, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Với hai Khu liên hợp sản xuất gang thép tại Kinh Môn - Hải Dương và Dung Quất – Quảng Ngãi, Hòa Phát có thể cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 2,6 triệu tấn xỉ hạt lò cao nghiền mịn mỗi năm, trong đó KLH tại Hải Dương cung cấp 750.000 tấn/năm và KLH Dung Quất là 1,85 triệu tấn/năm.

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 Hòa Phát có nhiều ưu điểm nổi bật, ứng dụng làm phụ gia khoáng hoạt tính cao cho sản xuất xi măng, bê tông, vữa hoặc làm chất kết dính gia cố nền đất yếu. Với S95, có thể sản xuất được bê tông khối lớn do giảm nhiệt thủy hóa của bê tông, sản xuất được bê tông chịu nhiệt do tăng độ bền nhiệt cho bê tông, sản xuất bê tông bền trong môi trường nước biển, nước mặn và nước lợ, do tăng độ chống thấm của bê tông, ngăn chặn sự xâm thực của clo và sunfat, đáp ứng nhu cầu tăng tuổi thọ cho các công trình trên biển, trên đảo và ven biển.

Đặc biệt, sản phẩm này sẽ giúp hạ giá thành bê tông thương phẩm do S95 Hòa Phát chi phí thấp hơn, đồng thời, giảm hàm lượng clinker trong xi măng, nhờ đó làm giảm lượng phát thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường. Theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng, xỉ hạt lò cao S95 được sử dụng thay thế tới 30% xi măng PCB 40 trong định mức cấp phối vật liệu cho tất cả các mác vữa bê tông. Điều này đã mở thêm một kênh tiêu thụ xỉ hạt lò cao nghiền mịn rất lớn và thuận lợi các doanh nghiệp sản xuất thép từ quặng sắt như Hòa Phát. Từ đây, xỉ hạt lò cao từ luyện thép tiếp tục đóng góp giá trị cho cộng đồng một cách chính thức và bền vững.

Hệ sinh thái sản phẩm của Hòa Phát bổ trợ cho nhau hiệu quả

Hòa Phát có 11 công ty thành viên cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng cao cho xã hội với các sản phẩm chính từ thép xây dựng, ống thép, tôn, thép dự ứng lực, nội thất, điện lạnh, nông nghiệp. Trong đó các sản phẩm của từng nhóm lĩnh vực đều có sự hỗ trợ liên quan mật thiết đến nhau.

Thép cuộn chất lượng cao là nguồn nguyên liệu cho sản xuất thép rút dây, dự ứng lực, lõi que hàn….. Thép cuộn cán nóng (HRC) là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất ống thép, tôn mạ, thép hình, thép công nghiệp, cơ khí khác. Các sản phẩm thép của Tập đoàn còn được cung cấp cho các dự án chung cư, hạ tầng KCN và trong xây dựng các trang trại của lĩnh vực nông nghiệp.

Một số sản phẩm ống thép, tôn được sử dụng trong quá trình chế tạo các sản phẩm nội thất, điện lạnh. Nhà máy nhựa của điện lạnh có thể sản xuất các chi tiết sản phẩm không chỉ của điện lạnh mà của cả Nội thất. TACN ngoài bán ra thị trường thì còn cung cấp cho hệ thống trang trại chăn nuôi nội bộ khắp cả nước một sản lượng khá lớn.

Đặc biệt, việc triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất sử dụng hàng ngàn tấn ống thép, tôn mạ màu chất lượng cao của chính Tập đoàn sản xuất, giúp đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình với chi phí hợp lý nhất. Sự bổ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực hoạt động góp phần tối ưu hóa chi phí, tiết giảm đầu tư ban đầu cho các dự án, hoạt động sản xuất của Tập đoàn.

Bài, ảnh: Trần Nghi