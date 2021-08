Chuyển biến tích cực trong thu gom, xử lý rác thải

(Báo Quảng Ngãi)- Sau một thời gian tập trung tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng nhà máy xử lý rác, thu gom rác thải, đến nay, hoạt động xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

Tăng năng lực thu gom, xử lý rác thải

Hiện tại, Quảng Ngãi có 4 nhà máy xử lý rác thải đang hoạt động, gồm 2 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và huyện Lý Sơn; 1 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp tại huyện Bình Sơn và 1 nhà máy xử lý rác thải y tế, rác thải nguy hại ở huyện Nghĩa Hành. Công suất xử lý rác của các nhà máy này đạt 90 - 100%, với khoảng 300 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày và hàng trăm tấn rác thải công nghiệp, rác thải y tế.

Phương tiện vận chuyển rác về Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc - chủ đầu tư dự án Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ đã chính thức đưa vào vận hành lò đốt số 2, nâng công suất xử lý rác của nhà máy lên 250 tấn/ngày, đêm (lò đốt số 1 đã được đưa vào vận hành đầu năm 2020). Hiện tại, nhà máy này đang tiếp nhận và xử lý rác cho các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP.Quảng Ngãi. Lượng rác mỗi ngày được vận chuyển về đây đã được xử lý hết, không còn tồn đọng như trước. Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc - chủ đầu tư dự án Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ đã chính thức đưa vào vận hành lò đốt số 2, nâng công suất xử lý rác của nhà máy lên 250 tấn/ngày, đêm (lò đốt số 1 đã được đưa vào vận hành đầu năm 2020). Hiện tại, nhà máy này đang tiếp nhận và xử lý rác cho các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP.Quảng Ngãi. Lượng rác mỗi ngày được vận chuyển về đây đã được xử lý hết, không còn tồn đọng như trước.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về thu gom, xử lý rác thải, các địa phương còn lại của tỉnh đều xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, tổ chức hoạt động thu gom, xử lý kịp thời. Vì thế, tình trạng ùn ứ rác thải như các năm 2019, 2020 đã giảm hẳn. Hiện tại, các huyện miền núi như Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ cũng đã đầu tư được hệ thống xe chuyên dụng, tổ chức thu gom rác đều đặn, đưa về nơi chôn lấp, xử lý hợp vệ sinh. Tuy còn khó khăn nhất định trong thu ngân sách, song hoạt động thu gom rác đã được các địa phương cân đối chi kịp thời, một số huyện còn vận động xã hội hóa để hoạt động này ổn định, bền vững hơn.

Xây dựng lộ trình phù hợp

Từ cuối năm 2020 đến nay, Quảng Ngãi ưu tiên quy hoạch xây dựng Khu liên hợp Xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, với các nhà máy hiện có và một số nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại trong tương lai. Quy mô khu liên hợp này rộng khoảng 40ha, ngân sách dùng để giải phóng mặt bằng, sau đó kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy, quản trị vận hành, đảm bảo các mục tiêu về xử lý rác của tỉnh theo từng thời kỳ.

Thời gian qua, tỉnh cũng đầu tư ngân sách gần 150 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu liên hợp Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, bao gồm: Khu tái định cư do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư ở thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ; khu tái định cư ở các xã Hành Thuận, Hành Dũng do UBND huyện Nghĩa Hành làm chủ đầu tư.

Đến nay, các khu tái định cư này đã hoàn thành giai đoạn 1, tổ chức phân phối theo định suất cho các hộ dân nằm trong bán kính dưới 500m tính từ ranh giới khu liên hợp trở ra và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để người dân an tâm sinh sống. Cùng với đó, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ an sinh xã hội phù hợp cho người dân thuộc đối tượng phải di dời. Việc triển khai các chính sách đồng bộ, phù hợp đã tạo được sự đồng thuận cao, người dân trong vùng bị ảnh hưởng đã tích cực hợp tác, tạo thuận lợi để tỉnh triển khai dự án xử lý rác theo kế hoạch đề ra.

Đối với việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở TX.Đức Phổ, hiện nay, tỉnh giao cho địa phương khảo sát, lập dự toán để triển khai giải phóng mặt bằng sạch, sau đó kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà máy có công nghệ hiện đại tại xã Phổ Nhơn. Theo Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Vũ Minh Tâm, thị xã đang phối hợp tổ chức công khai, lấy ý kiến nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận về việc triển khai dự án này.

Bài, ảnh: THANH NHỊ