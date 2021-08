Tiếp sức cùng tuyến đầu chống dịch

(Báo Quảng Ngãi)- Mùa hè này, nhiều giáo viên ở các trường học trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện làm công tác hậu cần, nấu ăn phục vụ người dân đang thực hiện cách ly tập trung. Mỗi người một việc đã giúp giảm tải áp lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Gần 1 tháng qua, căn bếp của Trường Mầm non Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) luôn đỏ lửa dù đang trong kỳ nghỉ hè. Từ mờ sáng, các cô giáo đã có mặt tại trường để nấu ăn. Mỗi ngày nấu hơn 140 suất ăn phục vụ người dân đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn xã. Đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má sau nhiều giờ vào bếp, chị Nguyễn Thị Yến Linh, nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Phổ Vinh cho biết, buổi sáng, sau khi tiếp nhận thực phẩm từ Hội LHPN xã, các cô giáo cùng nhau nhặt rau, chế biến các món ăn. Thực đơn các món ăn được thay đổi theo ngày để bảo đảm dinh dưỡng. "Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, vất vả, nhất là các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an. Tôi và đồng nghiệp góp một phần công sức để người dân và cán bộ làm nhiệm vụ bớt nhọc nhằn hơn chút", chị Linh nói.

Các cô giáo Trường Mầm non Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) nấu ăn cho người dân ở khu cách ly tập trung. Nhiều giáo viên có nhà ở cách xa trường nhưng vẫn tích cực tham gia phục vụ nấu ăn. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, Trường Mầm non Phổ Vinh chia sẻ, các suất ăn đều được mọi người dùng hết, giúp mọi người tham gia nấu ăn cảm thấy vui và có thêm động lực để thực hiện tốt công việc cho đến khi hết công dân ở khu cách ly tập trung.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh Đinh Thị Thanh Vân, không đợi kêu gọi, khi vừa hay tin trường đăng ký nấu ăn phục vụ khu cách ly, các cô giáo xung phong tham gia ngay. Mỗi ngày, trường phân công 2 giáo viên cùng phối hợp với các cô giáo ở trường tiểu học, THCS, hội viên phụ nữ phục vụ nấu ăn.

Tại bếp ăn của Ban CHQS huyện Mộ Đức, ngoài các chiến sĩ còn có hàng chục giáo viên tham gia tổ hậu cần phục vụ nấu ăn cho các khu cách ly của huyện. Cô giáo Trần Thị Viên, Trường THCS Nam Đàn (Mộ Đức) chia sẻ, khi được nhà trường phân công tham gia tổ hậu cần, nấu cơm phục vụ khu cách ly, tôi đã chủ động sắp xếp việc nhà, hằng ngày cùng với các đồng nghiệp có mặt sớm tại bếp ăn của Ban CHQS huyện để làm nhiệm vụ. Các suất ăn luôn được chuẩn bị kịp thời, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp người dân có sức khoẻ tốt để vượt qua dịch bệnh.

Trung tá Hồ Razol Như Bình- Phó Chỉ huy động viên tuyển quân, Bộ CHQS huyện Mộ Đức bày tỏ, từ ngày có giáo viên đến hỗ trợ nấu ăn, các chiến sĩ đỡ phần vất vả. Các giáo viên phục vụ nấu ăn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngành giáo dục và các thầy, cô giáo đã đồng hành hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: T.ÂN