Một nhà dân ở Minh Long bị cháy, thiệt hại trên 300 triệu đồng

(Baoquangngai.vn)- Trưa 20/8, đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một nhà dân ở xã Thanh an (Minh Long) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngôi nhà sàn bằng gỗ của ông Đinh Léo, ở thôn Gò Nhiêu, xã Thanh An được phát hiện có hỏa hoạn. Sau khi nghe tin báo, Công an huyện, UBND xã Thanh An và các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà của ông Đinh Léo, ở thôn Gò Nhiêu, xã Thanh An (Minh Long).

Khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và nhiều tài sản bên trong như: Máy cắt lúa, máy băm ruộng, lúa gạo và các giấy tờ khác… Ước thiệt hại về nhà cửa, tiền mặt và tài sản khác trên 300 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: T.THOANG – H.TRINH