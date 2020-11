Chi nhánh Ngân hàng Chính sách- Xã hội tỉnh: Trao trên 300 triệu đồng ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai

(Baoquangngai.vn)- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách- Xã hội tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Báo Quảng Ngãi đến thăm, tặng quà cho người dân một số địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra, chủ yếu là hộ nghèo, người già neo đơn...

Theo đó, chi nhánh đã hỗ trợ 8 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số bị lũ quét cuốn trôi nhà cửa tại làng Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây); thăm 2 hộ nghèo ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), 2 hộ gia đình có người thân mất do lũ, bão ở xã Hành Trung (Nghĩa Hành) và xã Ba Ngạc (Ba Tơ). Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Thăm và trao quà cho bà Phan Thị Chỉ, ở thôn 2, xã Long Hiệp (huyện Minh Long).

Ủng hộ người dân huyện Minh Long thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long với số tiền 20 triệu đồng. Kêu gọi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách- Xã hội tỉnh Bình Thuận ủng hộ người dân huyện Tư Nghĩa 20 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn ủng hộ 200 triệu đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tổng số tiền ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh là trên 300 triệu đồng, do cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống và tại chi nhánh Quảng Ngãi đóng góp.

Trao quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số bị lũ quét, cuốn trôi nhà tại làng Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây).

Tin,ảnh: PV