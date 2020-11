HDBank Quảng Ngãi: Trao 200 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

(Baoquangngai.vn)- Ngày 15.11, Ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh (HD Bank)- Chi nhánh Quảng Ngãi đã tổ chức trao 200 suất quà cho 200 hộ dân thuộc 4 xã Phổ An, Phổ Cường (thị xã Đức Phổ); Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) và Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) bị thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Theo đó, mỗi xã đã được trao 50 suất, mỗi suất 1 triệu đồng.

Giám đốc HDBank Quảng Ngãi Huỳnh Tấn Hùng cho biết, đây là hoạt động chung tay quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ do HDBank phát động trong Chương trình “Hướng về miền Trung thương yêu”. Qua đó, trao hàng nghìn suất quà cho người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ tại 7 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Bình.