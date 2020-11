Thận trọng khi tham gia giao thông trong mùa mưa

(Báo Quảng Ngãi)- Trên địa bàn tỉnh hiện xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT), khiến nhiều người phải nhập viện điều trị, phương tiện hư hỏng. Có nhiều nguyên nhân xảy ra tai nạn, nhưng do trời mưa nên tầm nhìn hạn chế, nền đường trơn trượt và nhiều tuyến đường xuất hiện ổ voi, ổ gà cũng là nguyên nhân xảy ra TNGT.

Sơ sẩy là tai nạn

Khoảng 18 giờ chiều 5.11, dù hệ thống đèn điện công cộng trên đường Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi) đã bật sáng. Tuy vậy, ngay nút giao với đường Phan Thái Ất và Lê Lợi, giữa cơn mưa tầm tã hai chiếc xe mô tô nằm giữa đường. Cạnh đó, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang đo vẽ hiện trường và phân luồng giao thông. Nhiều người dân cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, do trời mưa quá lớn, khả năng người điều khiển phương tiện theo hướng đông tây không quan sát kỹ phía trước có phương tiện khác đang qua đường, nên khi nhìn thấy thì hai phương tiện đã ở khoảng cách quá gần, dẫn đến tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi) tối ngày 5.11, khiến hai người điều khiển phương tiện bị thương.

Cũng trong tối 5.11, trên tuyến Tỉnh lộ 623B đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe mô tô. Rất may là chỉ va quẹt nhẹ, nên cả hai không bị thương tích. Người dân sống gần đó cho rằng, cả hai người gặp nạn rất may mắn, bởi thời điểm xảy ra tai nạn trời tối, mưa lớn cộng với gió làm áo mưa của người “bị tông” tốc lên che mất tầm nhìn. Do quá đột ngột, nên người này chưa kịp xi nhan xin đường đã tấp xe vào lề, khiến người chạy phía sau không kịp xử lý nên đâm thẳng vào.

Mới đây vào chiều tối ngày 12.11, nhiều người tham gia giao thông và người dân sống gần ngã tư Bình Long (Bình Sơn) cho biết, người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 76S7-8410 đang di chuyển trên đường thì bất ngờ ngã xuống đường. Hiện trường không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có va chạm xảy ra. Theo người dân, khả năng là người này bị áo mưa quật phủ mặt, khiến loạng choạng tay lái rồi tự ngã.

Không chỉ xe mô tô mà trong những ngày qua, tai nạn giao thông từ xe ô tô cũng xảy ra. Khoảng 16 giờ ngày 8.11, trên tuyến Tỉnh lộ 624C đoạn qua đèo Đồng Ngỗ đã xảy ra vụ lật xe tải chở vật liệu xây dựng. Trước đó, trong quá trình di chuyển từ xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) về xã Đức Phú (Mộ Đức), khi đổ dốc phương tiện này đã không kiểm soát được tốc độ, mất thắng trượt dài và chỉ dừng lại khi đã xuống vực. Cả hai người ngồi trên xe bị thương nặng, được người dân đi làm rẫy phát hiện đưa đi cấp cứu.

Hay vào trưa ngày 7.11, xe container mang biển kiểm soát 76C-135.21 kéo theo rơ-mooc có biển kiểm soát 76R-004.00 đang di chuyển trên cầu vượt đường sắt qua địa bàn xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ), thì bất ngờ loạng choạng trên đường rồi tông thẳng vào lan can và lao xuống nền đường bên dưới. Nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe container đã đánh lái tránh ổ gà phía trước, nhưng do nền đường trơn trượt nên mất lái.

Cần tập trung quan sát

Theo Sở GTVT, sau các đợt mưa, bão lớn, hệ thống nền đường trên các tuyến giao thông vốn xuống cấp đã tạo thành hàng nghìn ổ gà, ổ voi lớn nhỏ, cộng với đó là nước mưa đọng trên đường tạo thành những cái “bẫy” đối với người tham gia giao thông. Ngành đã ghi nhận, nhưng chưa thể khắc phục được do thời tiết bất lợi. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người dân cần điều khiển phương tiện ở tốc độ vừa phải, chú ý quan sát để kịp thời xử lý khi phía trước có ổ gà, hoặc có người bị té ngã.

“Đối với các trường hợp di chuyển bằng xe mô tô lúc trời mưa, gió, thì không nên chạy tốc độ cao, chú ý quan sát phía trước cũng như giữ áo mưa cố định, tránh để áo mưa bị gió hất ngược lên che mất tầm nhìn. Khi qua đường, cần quan sát kỹ phía sau, tránh trường hợp sang đường đột ngột và không an toàn”, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Lê Nhân khuyến cáo.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, qua thống kê từ các vụ tai nạn thời gian có mưa bão cho thấy, hầu hết các vụ tai nạn là tự ngã, hoặc va chạm khi tầm nhìn hạn chế, phanh hãm không phát huy tác dụng do đường trơn, lốp xe mòn gai. Do đó, để tránh tai nạn khi trời mưa, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, xác định mức độ nguy hiểm phía trước để giữ khoảng cách an toàn. Đối với người điều khiển xe gắn máy, ngoài di chuyển tốc độ trung bình, nên hạn chế mặc áo mưa cánh dơi mà nên sử dụng áo mưa bộ. Khi di chuyển trên đường phải chú ý quan sát phương tiện đi phía trước, giữ khoảng cách an toàn. Quan sát nền đường và kịp thời xử lý khi gặp phải ổ gà, ổ voi.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC