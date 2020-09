Tháng 10 miền Bắc sẽ đón 4-5 đợt không khí lạnh

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong tháng 10/2020 có khả năng xảy ra từ 4-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định thời tiết trên cả nước từ nay đến 20/10.

Dự báo có khoảng từ 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta (tập trung trong tháng 10/2020).

Tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 4-5 không khí lạnh và gây ra các đợt mưa rào và dông trên diện rộng.

Từ ngày 26-27/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng chịu ảnh của không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió ở các mực trên cao nên khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Sau đó sang tháng 10 không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và kết hợp với các hình thế thời tiết khác như hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới, hoặc nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây ra các đợt mưa lớn dồn dập tại các tỉnh Miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa cả nước trong thời kỳ dự báo có xu hướng cao hơn từ 15-30% ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc-Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, trong đó mưa bắt đầu có xu hướng gia tăng và tập trung nhiều trong tháng 10/2020.

Các khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Bộ tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Mộc Miên/VietNamNet