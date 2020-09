Di dời người dân bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ:

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư (TĐC), di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, các địa phương, đơn vị liên quan đã quyết tâm vượt khó khăn, sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sẵn sàng giao đất cho dân

Những hàng cây xanh cao lớn đã bắt đầu xanh lá; hệ thống đường nội bộ đã hoàn thành; hàng ghế đá, thiết bị tập thể dục được lắp đặt... Đó là những hình ảnh trong khuôn viên khu TĐC An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). Khu tái định cư hiện đã sẵn sàng đón những cư dân đầu tiên về sinh sống. Đó là 4 hộ dân thuộc diện di dời sớm nhất, do có nhà ở nằm trong phạm vi bán kính 500m tính từ Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ.

Khu tái định cư An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Khu TĐC An Hội Nam 2 được đầu tư từ vốn ngân sách, với tổng vốn 75 tỷ đồng, quy mô 140 lô nền để phục vụ chỗ ở khi di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. Đây là một trong những dự án do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư, được thực hiện với quyết tâm cao, vượt tiến độ so với kế hoạch nhiều tháng. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành cho biết: "Khu TĐC An Hội Nam 2 được đầu tư theo diện khẩn cấp, đến nay đã hoàn thành. Riêng hệ thống cấp nước đang thi công gấp rút, đảm bảo phục vụ người dân vào ở".

Theo kế hoạch, đến ngày 30.9, huyện Tư Nghĩa sẽ hoàn thành công tác bồi thường toàn bộ hoa màu, vật kiến trúc cho 4 hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi bán kính 500m tính từ Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. Ngay sau đó, huyện sẽ cấp đất TĐC để người dân di dời, làm nhà ở ổn định, chậm nhất đến ngày 31.12.2020 hoàn thành. Kèm theo đó, hệ thống cấp nước sinh hoạt do Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi cũng đầu tư sẽ được vận hành ngay khi người dân vào ở.

Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi Đặng Ngọc Anh cho biết: "Đơn vị đã huy động lực lượng, tập kết vật tư, thiết bị, quyết tâm thi công hoàn thành công trình, đưa vào vận hành trong tháng 12.2020, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nguồn nước sinh hoạt cho người dân khi về đây sinh sống".

Hiện nay, huyện Tư Nghĩa đang tiếp tục lên phương án bồi thường, chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp đất TĐC cho các hộ dân trong phạm vi bán kính từ 500 - 1.000m tính từ khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. Thời gian giải quyết được rút ngắn so với thông báo ban đầu là 1 năm, tức là chậm nhất vào cuối năm 2022 thay vì năm 2023.

Những hộ dân được xác định đủ điều kiện di dời và chi trả các chính sách liên quan thì chậm nhất đến ngày 20.10.2020 sẽ giao trước 1 lô đất TĐC để di dời đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống. Để thực hiện đúng cam kết này, ngoài việc hoàn thiện hạ tầng khu TĐC An Hội Nam 2, huyện Tư Nghĩa còn lập kế hoạch tiếp tục đầu tư thêm một số khu TĐC mới, nhằm giải quyết dứt điểm về chỗ ở cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ.

“Trên tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, từ nay đến cuối năm 2020, huyện Tư Nghĩa sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan, để năm 2021 chính thức triển khai thi công xây dựng thêm khu tái định cư mới, tiếp tục di dời người dân bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. Việc này được thực hiện đúng chính sách, không chậm trễ và khu tái định cư phải tốt hơn nơi ở cũ". Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa LÊ TRUNG THÀNH

Đầu tư khẩn cấp khu tái định cư

Cùng với huyện Tư Nghĩa, UBND huyện Nghĩa Hành vừa triển khai thực hiện đầu tư khẩn cấp dự án TĐC để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ tại hai xã Hành Thuận và Hành Dũng. Dự án có quy mô gần 3ha, tổng vốn đầu tư hơn 30,3 tỷ đồng, trong đó 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh (đã bố trí đủ vốn), còn lại là ngân sách huyện. Dự án gồm 2 khu; trong đó, khu TĐC tại xã Hành Dũng sẽ phục vụ di dời 85 hộ dân và khu TĐC tại xã Hành Thuận sẽ phục vụ di dời 18 hộ dân.

Mặt bằng khu tái định cư ở xã Hành Dũng (Nghĩa Hành), đầu tư theo diện khẩn cấp được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành, đối với xã Hành Dũng, hiện nay huyện đã kiểm kê, đo đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 22 hộ dân, với tổng diện tích thu hồi hơn 22.400m2, số tiền chi trả trên 1,7 tỷ đồng. Các hộ còn lại sẽ thực hiện các thủ tục, tiếp tục chi trả trong tháng 9 và 10.2020. Đối với xã Hành Thuận, đang hoàn thiện các thủ tục, dự kiến sẽ chi trả tiền bồi thường ngay sau khi phương án được phê duyệt.

Hiện nay, tiến độ san lấp mặt bằng hai khu TĐC trên đã đạt 80%. Theo kế hoạch, khu TĐC xã Hành Dũng và Hành Thuận sẽ cơ bản hoàn thành mặt bằng lần lượt vào cuối tháng 9 và tháng 10.2020. Sau đó, các hạng mục như hạ tầng điện, nước, cây xanh, kè... tiếp tục được hoàn thiện. Vì đây là dự án đầu tư theo lệnh khẩn cấp, nên chủ đầu tư phải thực hiện song song hai việc: Vừa thi công, vừa hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết: Từ nay đến cuối năm 2020, huyện sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, TĐC cho người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc sẽ xin ý kiến các cấp, ngành liên quan để tháo gỡ ngay. Việc xây dựng khu TĐC sẽ tuân thủ nguyên tắc tham vấn ý kiến người dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình triển khai thực hiện. Riêng đối với việc mở rộng quy mô khu TĐC để tăng diện tích đất cấp cho hộ dân, huyện sẽ xin ý kiến cụ thể, thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới phải khang trang, tiện ích hơn nơi ở cũ.

Người dân đồng thuận Cách giải quyết thấu đáo, triển khai kịp thời chính sách tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ của tỉnh và các địa phương đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Ông Trần Bình Minh, ở xóm 4, thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ cho biết: Lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại, đưa ra hướng giải quyết thấu tình, đạt lý, người dân rất tin tưởng. Mong rằng, những cam kết này sớm thực hiện, để người dân sớm di dời đến nơi ở mới, an cư lạc nghiệp.

Bài, ảnh: THANH NHỊ