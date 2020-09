Đổi màu biển số xe kinh doanh vận tải: Đảm bảo cạnh tranh bình đẳng

Chậm thực hiện do dịch Covid-19 Lý giải việc chậm đổi màu biển số, Giám đốc HTX Vận tải Thống Nhất Lê Sỹ Thạnh cho biết: HTX có gần 100 xe, nhưng hiện chưa có xe nào được cấp đổi màu biển số xe. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 vừa qua, nên HTX chưa thực hiện việc cấp đổi. Hiện HTX đã liên hệ với Phòng CSGT (Công an tỉnh) để đổi màu biển số xe.