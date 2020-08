Lần trở về đặc biệt

(Baoquangngai.vn)- Ngày 22.8 là một ngày đặc biệt đối với những người dân Quảng Ngãi đang kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng trong suốt nhiều ngày qua. Bởi trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, họ đã được đón trở về với quê nhà.

TIN LIÊN QUAN Ngày 22/8 đón công dân Quảng Ngãi đang ở Đà Nẵng về địa phương

Từ 4h30 sáng, đội ngũ y tế, các tình nguyện viên và gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình đặc biệt, đón hàng trăm công dân đang kẹt ở tâm dịch Đà Nẵng trở về quê hương.

“UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đón công dân trở về từ Đà Nẵng, nhiệm vụ này được giao cho Công an tỉnh trực tiếp thực hiện. Đoàn có 14 chiếc xe được điều đi đón bà con. Chính quyền Đà Nẵng còn huy động 15 xe ô tô khách để hỗ trợ người dân về quê. Kế hoạch đón công dân quê mình trở về được thực hiện rất chu đáo, đảm bảo an toàn”- Phó Trưởng Phòng An ninh- Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thạnh cho biết.

Từ sáng sớm, các lực lượng đã sẵn sàng cho công tác đón công dân trở về.

Tại TP.Đà Nẵng, vừa mới hơn 6h00 sáng, bà Trần Thị Kim, quê ở xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc, hành lý cẩn thận, ra Quảng trường đường 2.9, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), nơi mà bà nhận được thông tin trước đó rằng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lực lượng để đón công dân về.

“Mừng quá nên cả đêm qua không ngủ được. Vừa sáng ra là đã khăn gói đi ra đây liền vì sợ trễ giờ, ảnh hưởng đến đoàn”, bà Kim cười tươi, với niềm vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt sau nhiều ngày thấp thỏm chờ đợi.

Bà Kim ra Đà Nẵng từ đầu tháng 7 để chăm sóc con gái và cháu ngoại ở Bệnh viện sản nhi Đà Nẵng nhưng bị “kẹt” tại tâm dịch suốt gần một tháng qua. Sức khỏe của con cháu đã đỡ hơn, tiền mang theo cũng dần hết, bà không muốn làm gánh nặng cho con cái khi chúng còn phải lo cho gia đình nhỏ, vì thế bà rất muốn về quê trong thời điểm này. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh diễn biến quá phức tạp nên không thể trở về sớm hơn.

Nhiều ngày qua, bà Kim phải sống nhờ sự hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể ở Đà Nẵng để cầm cự. Trăm mối lo khiến bà gầy đi thấy rõ.

“Cứ phấp phỏng không biết bao giờ mới được về. Lúa ở nhà thì đã chuẩn bị vào vụ. Hôm qua vẫn còn năn nỉ chủ nhà trọ cho nợ tiền phòng. Tôi về nhà cách ly xong, lo việc gia đình, dịch ổn trở lại sẽ quay ra trả nợ. Họ đã thông cảm. Thật lòng được đón về tôi vui lắm”, bà Kim xúc động.

Nhiều công dân đã đến từ rất sớm, chờ đợi lên xe trở về quê nhà.

Hàng trăm người dân Quảng Ngãi sáng nay đã được đón về. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Họ là sinh viên, đi nuôi bệnh, tìm kiếm việc làm…. Họ đều có điểm chung là ai cũng khao khát được trở về với quê hương và đoàn tụ với gia đình.

Trong số đó có nhiều người đi làm thuê, bán vé số, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Dịch diễn biến phức tạp trong cộng đồng, không có công ăn việc làm khiến họ làm lâm vào tình cảnh khó khăn. Về quê không được, ở lại thì không có thu nhập để trang trải qua ngày.

“Tôi ra đây bán vé số từ khi hết đợt dịch trước, rồi đợt dịch này bùng phát trở lại là bị mắc chân lại ở đây luôn. Giờ chỉ trông được về quê. Dù gì nơi đó cũng có nhà, có gia đình, có mắm ăn mắm, cá ăn cá, rau củ qua ngày để chống dịch vẫn đỡ hơn khi không có việc làm mà lại suy nghĩ bất an đủ thứ”, bà Nguyễn Thị Thy, xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) chia sẻ.

Trên cùng chuyến trong đợt trở về lần này, ông Trần Tân, ở xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành) đã ra Đà Nẵng hơn một tháng trời để tìm kiếm việc làm. Dịch tái bùng phát, ông Tân cũng “chôn chân” ở Đà Nẵng, trong túi chỉ còn vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng.

“Thời gian qua cứ lo lắng không ngủ được. May thay có đứa em nó nghe có thông tin tỉnh tổ chức đưa người dân về, tôi mừng quá chạy ra đây luôn. Nếu tỉnh không đón về thì tôi cũng không biết làm sao cả, chắc ở lại đây đợi cho dịch qua đi nhưng biết đến bao giờ”, ông Tân thở dài nhưng cũng không che đi được nỗi vui sướng được về với quê nhà.

Niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người trong giây phút được tỉnh Quảng Ngãi đón về.

Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, đưa các công dân trở về quê. Trước khi lên xe, tất cả công dân đều qua bước kiểm tra thân nhiệt, điền thông tin vào tờ khai y tế, mang khẩu trang và ngồi giãn cách trên xe. Đồng thời, lực lượng chức năng vẫn bố trí người ở lại để đợi những người biết thông tin chậm và đến trễ.

Ổn định chỗ ngồi. Đoàn xe từ từ lăn bánh. Những bàn vẫy tay chào tạm biệt TP.Đà Nẵng và ánh mắt tràn niềm vui lấp ló sau tấm cửa kính. Trong suốt cuộc hành trình, những chuyến xe này sẽ không dừng lại dọc đường mà sẽ về thẳng các khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Ngãi (ở TP.Quảng Ngãi, Bình Sơn và Tư Nghĩa). Tại những nơi này, các công dân được tiếp nhận, khám sàng lọc ban đầu và nhận phòng cách ly tập trung, sau đó mới được trở về với gia đình theo đúng qui định.

“Cảm ơn Đà Nẵng đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đợi khi dịch qua đi, chúng tôi sẽ trở lại nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống, nơi có nhiều người dân, con cháu quê tôi đến đây mưu sinh, học tập. Đặc biệt, chúng tôi vô cùng cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã tạo điều kiện để được trở về quê hương của mình. Cảm ơn vì tất cả!”, bà Nguyễn Thị Hoa rưng rưng trong lần trở về đặc biệt này.

Bài, ảnh: Nghiêm Hà