Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên các đơn vị, gia đình bị thiệt hại do bão tại Nghĩa Hành

(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đi thăm, tặng quà cho một số đơn vị, gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 9 trên địa bàn huyện Nghĩa Hành.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm Trạm thủy văn An Chỉ thuộc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi ở xã Hành Phước (Nghĩa Hành). Bão số 9 vừa qua đã khiến Trạm thủy văn An Chỉ bị hư hỏng nặng. Dãy nhà cấp 4 với 3 phòng là nơi làm việc và nghỉ ngơi của 4 cán bộ, nhân viên của trạm bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều vật dụng, trang thiết bị cũng bị hư hại.

Trụ sở Trạm Thủy văn An Chỉ bị thiệt hại nặng do bão số 9. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân trao tiền hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên Trạm thủy văn An Chỉ

Trước những thiệt hại do bão gây ra tại Trạm Thủy văn An Chỉ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng để cán bộ, nhân viên của trạm khắc phục phần nào khó khăn và an tâm công tác. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, theo dõi và cung cấp những thông tin chính xác, đưa ra những cảnh báo về thời tiết để người dân kịp thời ứng phó là nhiệm vụ quan trọng của Đài khí tượng thủy văn.

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những vất vả của cán bộ, nhân viên đang làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn. Đồng thời, động viên đội ngũ sớm khắc phục những thiệt hại do bão số 9 gây ra, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng do bão số 9 trên địa bàn xã Hành Phước (Nghĩa Hành). Đó là hộ gia đình chính sách của ông Lê Trung Kiên và hộ nghèo neo đơn của bà Võ Thị Huệ, cùng ngụ ở thôn An Chỉ Tây. Bão số 9 đã khiến nhà của cả hai hộ này bị tốc mái hoàn toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Võ Thị Huệ ở thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã động viên, chia sẻ những khó khăn với các hộ gia đình và trao tặng mỗi hộ 5 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo huyện Nghĩa Hành phải chủ động thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất những gia đình bị thiệt hại nặng, đặc biệt là các hộ nghèo kịp thời nhằm khắc phục thiệt hại về hoa màu, nhà cửa và giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Thanh Phương