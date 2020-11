Nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị: Tặng quà và hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 9

*Tiếp nhận 4,1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 3.11, Phó Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Trương Thiên Tô dẫn đầu đoàn công tác của Quân khu 5 cùng với các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi.

Phó Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Trương Thiên Tô (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chị Lê Thị Thu Hà, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân (Mộ Đức) có nhà bị sập hoàn toàn. ẢNH: H. HUY

Đoàn công tác của Quân khu 5 đã trao 1.080 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng ở TX.Đức Phổ, huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi. Trong đó, tặng 20 suất quà cho nhà bị sập hoàn toàn (mỗi suất 20 triệu đồng); 60 suất quà hỗ trợ sửa chữa nhà thiệt hại nặng (mỗi suất 10 triệu đồng); 1.000 suất cho các gia đình gặp khó khăn sau bão (mỗi suất 1 triệu đồng).

* Cùng ngày, Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã đến thăm và hỗ trợ 7 hộ gia đình có nhà sập hoàn toàn ở các xã Hành Thịnh, Hành Phước, Hành Tín Tây, Hành Nhân (Nghĩa Hành), với số tiền 5 triệu đồng/hộ. Tại xã Bình Trị (Bình Sơn), Đoàn đã đến thăm và hỗ trợ 10 hộ dân (mỗi hộ 3 triệu đồng) bị thiệt hại nặng do bão số 9.

Trước đó, vào chiều 2.11, Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã đến thăm và hỗ trợ 150 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn) bị thiệt hại do bão số 9. Trong đó, đoàn đã trao 147 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) và đến thăm, hỗ trợ 3 hộ gia đình có nhà sập hoàn toàn, mỗi hộ 2 triệu đồng. Tổng kinh phí cho đợt hỗ trợ, trao quà lần này trị giá gần 150 triệu đồng. Số tiền, quà trên do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và hội LHPN các tỉnh hỗ trợ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 9 ở xã Bình An (Bình Sơn). Ảnh: H.Thu

* Sáng 3.11, Đoàn công tác của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) - đơn vị kết nghĩa với huyện Bình Sơn đã đến thăm và trao 700 triệu đồng cho huyện Bình Sơn để hỗ trợ cho các hộ gia đình và các trường học khắc phục hậu quả bão số 9. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Phan Đình Chí đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ và nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã thường xuyên thăm hỏi, động viên huyện Bình Sơn trong thời gian qua, nhất là trong những lúc bị thiên tai, bão lũ. Mong rằng trong thời gian tới, hai huyện có nhiều hoạt động hơn nữa để thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai huyện.

* Chiều 3.11, Đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với ngành y tế Quảng Ngãi về việc hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế cho biết: Bão số 9 đã làm hư hỏng hơn 70 công trình cơ sở y tế, nhiều cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế... ước thiệt hại hơn 33,5 tỷ đồng. Mưa lũ cũng đã làm ngập hơn 8.000 giếng khơi, gần 6.000 nhà vệ sinh...

Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 100 cơ số thuốc, 150 áo phao, 5.000kg Cloramin B (bột) để tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt và phòng, chống các đợt bão lũ trong thời gian đến.

Trong hai ngày (3 - 4.11), Đoàn công tác của Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế ở các cơ sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh... để có hướng khắc phục thiệt hại do bão lũ đối với ngành y tế.

* Cũng trong ngày 3.11, các y, bác sĩ của Viện Quân y 87, Bệnh viện Quân y 13 và Trung tâm Y học dự phòng phía Nam của Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) và Quân khu 5 tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân ở xã Bình Hải (Bình Sơn); phun hoá chất khử trùng các khu dân cư phòng, chống dịch bệnh sau bão.

* Từ ngày 30.10 đến nay, huyện Ba Tơ đã đón nhiều đoàn thiện nguyện đến giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của bão số 9. Trong đó, Tập đoàn Thiên Tân Group đã ủng hộ 100 triệu đồng; Câu lạc bộ Thiện nguyện Đà Nẵng hỗ trợ 300 suất quà (gạo, sữa, mì tôm...). Ngoài ra, còn có nhiều đoàn đăng ký hỗ trợ hàng trăm suất quà và hỗ trợ tiền xây dựng nhà bị sập đổ.

NHÓM PV-CTV