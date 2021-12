Cảnh báo tình trạng tội phạm giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án

Thủ đoạn giả danh người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo, nhất là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… vẫn tiếp tục xảy ra mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sáng 7-12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng là: Sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cán bộ của cơ quan chức năng trong các cơ quan thực thi pháp luật, như công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện cho người dân để gây sức ép, làm người dân hoang mang, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt.

Bộ Công an nhiều lần cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo giả danh người có chức danh tại các cơ quan tố tụng. Đáng lưu ý, thủ đoạn của các đối tượng thường giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm; nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước; nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện; cảnh sát giao thông gọi điện thông báo phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn… liên hệ với nạn nhân để khai thác thông tin cá nhân... Đáng lưu ý, thủ đoạn của các đối tượng thường giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm; nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước; nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện; cảnh sát giao thông gọi điện thông báo phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn… liên hệ với nạn nhân để khai thác thông tin cá nhân...

Một thủ đoạn khác, theo Trung tướng Tô Ân Xô cũng rất cần được lưu ý, là: Đối tượng giả danh người quen của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan phụ trách các lĩnh vực trọng yếu để lừa đảo.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đặc điểm chung của các đối tượng giả danh là người quen của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cơ quan phụ trách các lĩnh vực trọng yếu, cung cấp ảnh chụp, video của bản thân với các lãnh đạo (nhiều sản phẩm đã được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ cao) để tạo niềm tin.

Sau đó, hứa hẹn có thể chạy án, xin việc, xin dự án…, nhận tiền của nạn nhân nhưng không thực hiện, lấy nhiều lý do để không trả lại tiền, thậm chí bỏ trốn.

Các đối tượng cũng có thể giả danh ngân hàng thông qua việc mời chào, cung cấp các khoản vay online từ ngân hàng. Có thể giả danh cơ quan, tổ chức thông báo “trúng thưởng may mắn”.

Để phòng tránh, không bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo, Trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch.

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng lưu ý, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội; không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.

Trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, internet banking, mobile banking, cần kịp thời thông báo cho công an.

Theo GIA KHÁNH/SGGPO