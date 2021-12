Nhức nhối vấn nạn ma túy (kỳ cuối)

Kỳ cuối: Cuộc chiến đầy cam go

(Báo Quảng Ngãi)- Ma túy không chỉ gây ra nỗi đau đối với chính bản thân người nghiện và gia đình, mà còn nguy hiểm hơn bởi người “dính” vào ma túy dễ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, mại dâm, giết người... Đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy là cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội.

Làm lại cuộc đời

Cai nghiện ma túy rất gian nan, nhưng nói như thế không có nghĩa là tất cả đều thất bại. Chúng tôi đã gặp những người cai nghiện ma túy thành công, điều đáng quý ở họ là nghị lực, quyết tâm từ bỏ quá khứ lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Ông Lê Thanh Sơn (66 tuổi) ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) không che giấu quá khứ đã từng nghiện ma túy, bởi ông đã tự mình đối mặt và mạnh mẽ vượt qua để làm lại cuộc đời. Ông Sơn kể, cuộc đời tôi có quãng thời gian buồn khi suốt một thời gian dài nghiện ma túy. Bao nhiêu tài sản trong nhà đều "đội nón ra đi", có căn nhà để ở cũng bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Vợ tôi rất đau khổ, nhưng vì thương chồng nên lúc nào cũng ở bên cạnh khuyên nhủ tôi từ bỏ ma túy. Tôi đi cai nghiện ở TP.Hồ Chí Minh, khi ra khỏi trung tâm lại tái nghiện. Không biết bao nhiêu lần tôi hứa với vợ từ bỏ ma túy, nhưng vẫn cứ nghiện.

Ông Sơn tiếp tục câu chuyện, tình yêu thương dành cho gia đình, con cái đã giúp tôi đoạn tuyệt được với ma túy. Năm đó, con trai lớn của tôi thi đậu Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh. Thằng bé gọi điện về nói dứt khoát rằng, một là ba từ bỏ ma túy để con yên tâm học tập, còn không con nghỉ học. Thương con nên từ đó tôi quyết tâm cai nghiện. Tôi có được may mắn là lúc nào cũng có vợ con bên cạnh động viên, hỗ trợ. Tôi tự cai nghiện ở nhà, phải quyết tâm cao thì mới cai được ma túy.

Một trường hợp nghiện ma túy dùng Methadone để cai nghiện tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Tr.Ân Anh N.V.A, ở xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), cũng đã cai nghiện ma túy thành công. Anh A hiện đã có việc làm ổn định, cưới vợ và có con. Bà N.T.C, mẹ của anh A cho biết, ngày trước gia đình tôi làm nghề kinh doanh nên có nhiều tiền. Tôi tin tưởng con mình vì tính nết hiền lành, nhiều lúc giao cho con đi lấy tiền của khách hàng, có khi số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Có ngờ đâu khi có nhiều tiền trong tay, A sinh hư. Nó lén lấy tiền tiêu xài phung phí, rồi nghiện ma túy lúc nào gia đình cũng không hay. Đến khi có đối tượng đến nhà đòi nợ do A mua ma túy còn thiếu tiền, lúc này tôi mới điếng người.

Bà C bùi ngùi kể, để cứu con thoát khỏi cảnh nghiện ma túy, gia đình tôi quyết tâm đưa thằng A đi cai nghiện. Ngày đó, đích thân tôi lao vào khống chế con mình, đồng thời nhờ công an hỗ trợ đưa nó đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh chữa trị. Ở bệnh viện lúc nào cũng có 2 người thân bên cạnh, không rời mắt khỏi thằng A, vì sợ nó bỏ trốn, trở lại con đừng nghiện ngập thì coi như hủy hoại cả cuộc đời. Tôi rất mừng là A cắt được cơn nghiện sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Sau khi A hoàn thành cai nghiện trở về nhà, tôi luôn theo sát con, giúp con cách ly hoàn toàn với các đối tượng nghiện. Nhờ có quyết tâm nên A mới được như ngày hôm nay. "Điều quan trọng là ý chí của bản thân, thêm vào đó là có người nhà kèm sát, không để những đối tượng nghiện, hoặc kẻ bán ma túy tiếp cận. Sau khi cai nghiện, cũng may là tôi có việc làm ổn định nên tập trung vào công việc, tránh xa bạn bè xấu", anh A chia sẻ.

Còn với anh P.V.X (45 tuổi), ở phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ), cũng đã qua rồi những tháng ngày chìm đắm trong ảo giác của ma túy, qua rồi chuỗi ngày buồn đau bởi tuổi trẻ bồng bột. Giờ đây, anh X chí thú làm ăn, cùng với vợ nuôi dạy 3 đứa con thơ. Anh X kể, năm 20 tuổi tôi vào TP.Hồ Chí Minh làm ăn, việc kinh doanh thuận lợi nên kiếm được nhiều tiền. Thấy bạn bè gặp khó khăn, tôi kêu về ở cùng nhà, tụi nó nghiện ma túy, ở lâu ngày rồi tôi cũng nghiện theo. "Mẹ ở quê vào TP.Hồ Chí Minh tìm, tôi trốn không gặp. Thấy mẹ đi một mình trên đường, vừa đi vừa khóc. Lúc đó, tôi thương mẹ vô cùng, thế là quyết định trở về quê và tự mình cai nghiện", anh X nhớ lại. Phải mất 2 năm thì anh X mới dứt bỏ được hoàn toàn với ma túy. Anh X cho biết, trong thời gian tự cách ly để cai nghiện ma túy sẽ cảm thấy buồn, thấy thèm thuốc, nếu không kiên quyết, sử dụng lại ma túy thì coi như thất bại. Muốn cai nghiện thành công thì phải tránh xa bạn bè, nếu không rất dễ bị rủ rê và tái nghiện.

Cần sự tham gia của toàn xã hội

Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là một cuộc chiến đầy cam go, thử thách và nguy hiểm. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã và đang ngày đêm theo dõi, bám sát địa bàn để đấu tranh triệt phá các điểm, tụ điểm và các đối tượng mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trung tá Vũ Thanh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Quảng Ngãi) chia sẻ, trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, anh em ở đơn vị dường như không có ngày nghỉ. Tội phạm ma túy rất manh động, xảo quyệt. Dù rằng công việc nguy hiểm, vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, bản lĩnh và mưu trí, quyết liệt đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy.

Trước thực trạng tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng và phức tạp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội trong cuộc chiến đầy cam go này, chứ không chỉ riêng ngành công an. Cần có sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả từ phía gia đình, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, có vậy mới ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy. Hiện nay, việc cai nghiện ma túy tại cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất các trạm y tế chưa đủ điều kiện để thực hiện các biện pháp cai nghiện, chưa có các phòng chức năng nên rất khó để điều trị cắt cơn, theo dõi, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện... Việc tố giác tội phạm và đối tượng nghiện ma túy trong cộng đồng còn hạn chế. Có không ít gia đình che giấu khi có người thân nghiện ma túy vì sợ mang tiếng xấu, dẫn đến đối tượng ngày càng lún sâu vào tệ nạn ma túy...

Thượng tá Phạm Minh Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết, lâu nay việc xác định tình trạng nghiện ma túy còn nhiều bất cập. Theo quy định phải giữ người sử dụng ma túy từ 3 - 5 ngày để xác định tình trạng nghiện, nhưng lại không có chế tài quản lý đối tượng này. Cơ sở vật chất ở cấp xã không đảm bảo cho việc giữ đối tượng để xác định tình trạng nghiện. “Thời gian qua, do vướng mắc ở giai đoạn đầu của việc xác định tình trạng nghiện nên không có đủ hồ sơ để đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Số người nghiện ma túy tồn tại ngoài xã hội nhiều thì nhu cầu cung cấp ma túy tăng, dẫn đến tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp. Chỉ khi nào kéo giảm số lượng người nghiện thì khi đó tội phạm về ma túy mới hết nhức nhối”, Thượng tá Phạm Minh Thọ nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, gia đình có vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm về ma túy. Các bậc cha mẹ phải quan tâm, giám sát con cái để kịp thời giáo dục, uốn nắn. Cần phải xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, giúp người nghiện có suy nghĩ tích cực, nỗ lực cai nghiện ma túy. Đồng thời, tăng cường biện pháp chế tài đối với người sử dụng ma túy để răn đe, bởi lẽ hiện nay mức chế tài còn thấp...

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cho rằng, để hạn chế sự gia tăng của tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về phòng, chống ma túy. Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình từ xa, từ sớm, chủ động phân tích, dự báo tình hình liên quan đến tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy để kịp thời phối hợp lực lượng, tập trung phát hiện, đấu tranh, triệt phá. Xử lý nghiêm những điểm, tụ điểm sản xuất, điều chế, mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Công an thu thập tư liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; theo dõi, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại địa bàn cơ sở, không để phát sinh tội phạm. Quan tâm thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện hiệu quả những quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

P.LÝ - B.SƠN - TR.ÂN