Nhức nhối vấn nạn ma túy (kỳ 1)

(Báo Quảng Ngãi)- Tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy là vấn đề nhức nhối hiện nay. Không chỉ xuất hiện ở khu vực đô thị, mà ngày càng len lỏi về các vùng quê ở nông thôn, miền núi, hải đảo, ma túy đã hủy hoại cuộc đời của nhiều người, phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của nhiều gia đình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong khi đó, cuộc chiến phòng, chống tội phạm về ma túy vẫn rất cam go, bởi các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Bóng cười gần đây đã len lỏi vào cuộc vui của không ít thanh, thiếu niên. Một số thanh niên sử dụng bóng cười bảo rằng, hít bóng cười để khẳng định mình cũng là dân sành chơi. "Mình cùng nhóm bạn thường chơi bóng cười vào cuối tuần, hoặc dịp sinh nhật các thành viên trong nhóm. Tụi mình kêu bóng cười tại quán để hút. Mỗi người một quả bóng, mạnh ai nấy hút rồi cười", Q.T (21 tuổi), ở TP.Quảng Ngãi cho biết.

Bác sĩ Đặng Trong - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết, bóng cười là một quả bóng bình thường nhưng được bơm khí Dinitơ monoxit. Khi thổi và hít khí này sẽ tạo cảm giác phấn khích, gây cười, sử dụng nhiều sẽ gây tổn thương các nơron thần kinh. Nếu dùng bóng cười lâu ngày, phải tăng “đô” bằng các chất gây nghiện khác, nên chuyển sang dùng các loại ma túy là điều khó tránh khỏi.

Trên đây chỉ là một trong những "thú vui" của những thanh, thiếu niên lêu lổng, đây là con đường dễ dẫn đến sa vào nghiện ma túy. Thực tế gần đây trên địa bàn tỉnh có nhiều "bữa tiệc" ma túy của giới trẻ, gây nhức nhối trong xã hội.

"Bay lắc" bất chấp dịch Covid-19

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều đối tượng bất chấp quy định về phòng, chống dịch, tập trung đông người sử dụng ma túy. Tại TP.Quảng Ngãi, trong năm 2021 lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 78 vụ - 344 đối tượng với các hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, "bay lắc" tại các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố.

Điển hình là liên tiếp trong đêm 21/8, rạng sáng 22/8, lực lượng công an đã triệt phá 2 vụ - 34 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt 1 vụ - 20 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke - massage Đông Đô Hải, số 126 Bà Triệu, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP.Quảng Ngãi triệt phá 1 vụ -14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà thuộc Lô E3 - 01, đường số 8 Ngọc Bảo Viên, tổ 3, phường Nghĩa Lộ.

Trung tá Vũ Thanh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc các loại hình kinh doanh có điều kiện tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, các đối tượng kinh doanh, sử dụng ma túy tìm cách thuê nhà nghỉ, nhà trọ nguyên căn để tổ chức các phòng "bay lắc".

Qua triệt phá các vụ án gần đây có nhiều nhóm đối tượng ở các huyện đến TP.Quảng Ngãi tổ chức sử dụng ma túy. Các đối tượng phạm tội chủ yếu từ 18 - 28 tuổi, đa số không có việc làm ổn định. Có trường hợp là sinh viên ở TP.Hồ Chí Minh về quê tránh dịch, theo bạn bè sử dụng ma túy. "Có trường hợp rất đau lòng, cha mẹ khi được mời đến cơ quan công an, họ rất sốc khi biết con mình bị bắt do tổ chức, sử dụng ma túy và tuyên bố từ mặt con. Có cả học sinh THPT tham gia sử dụng ma túy", Trung tá Vũ Thanh Hùng cho biết thêm.

Hoạt động tinh vi, xảo quyệt

Theo Thượng tá Phạm Minh Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng sử dụng công nghệ thông tin và các mánh khóe để qua mặt lực lượng chức năng; thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động để tránh bị phát hiện, trang bị camera để quan sát lực lượng chức năng từ xa nhằm tìm cách đối phó. Một số đối tượng muốn thu lợi bất chính nên đã sử dụng nơi ở của mình cải tạo thành các phòng "bay", rồi móc nối với các đối tượng sử dụng ma túy để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình là đêm 9/9/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích kiểm tra số nhà 39 đường Trần Thủ Độ thuộc tổ 7, phường Nghĩa Chánh và đã phát hiện 17 đối tượng tại 2 phòng ở tầng 1 của ngôi nhà đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là nhà do đối tượng Đoàn Thị Tố Loan (1995), thường trú tại xã Hành Minh (Nghĩa Hành) thuê, các đối tượng thường thuê xe ôtô đến đây sử dụng trái phép chất ma túy.

Một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị Đồn Biên phòng Sa Huỳnh bắt giữ. Ảnh: PV

Còn tại TX.Đức Phổ, thời gian qua các đối tượng ở địa phương móc nối với các đối tượng ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu... đưa ma túy vào địa bàn thị xã để sử dụng và bán lại cho các con nghiện. Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã đã phát hiện, xử lý 38 vụ - 74 đối tượng và đã khởi tố 13 vụ - 21 bị can. Đối với huyện Bình Sơn, địa bàn có số lượng lớn công nhân ở các tỉnh, thành phố đến làm việc, nên tình hình tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Bình Sơn bắt 33 vụ - 115 đối tượng với các hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 12 vụ - 31 đối tượng; xử phạt hành chính 17 vụ - 59 đối tượng. Nhiều đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào địa bàn KKT Dung Quất làm việc đã móc nối với các đối tượng từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình... đưa ma túy vào địa bàn huyện vừa sử dụng, vừa bán lại kiếm lời.