Nhức nhối vấn nạn ma túy (kỳ 2)

Kỳ 2: Đằng sau cuộc vui là nước mắt

(Báo Quảng Ngãi)- Ma túy được ví là "cái chết trắng", một khi đã nghiện thì sẽ từng ngày bị hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần. Đằng sau cuộc vui của những người nghiện ma túy là nước mắt và nỗi đau của người thân khi cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình bị tan vỡ, nhiều người lâm vào cảnh tù tội, thậm chí tử vong...

Nhiều người nghiện ma túy chia sẻ, lúc đầu chỉ là thử cho biết, sau đó thì nghiện không thể làm chủ được bản thân.

Tận cùng những nỗi đau

Nhiều gia đình có người thân nghiện ma túy đã sống trong đau khổ, khó giãi bày cùng ai bởi mặc cảm. Họ đau nhói lòng khi chứng kiến người thân chìm trong cơn nghiện, mất hết lý trí, đánh đập cha mẹ, vợ con... Bà N.T.M ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) kể, con trai của tôi là N.V. S năm nay đã hơn 30 tuổi, bằng tuổi này con người ta đã có việc làm ổn định, có vợ con, còn thằng S chẳng có gì ngoài những tháng ngày vật vã trong cơn nghiện ma túy.

Năm học lớp 10, S xin bố mẹ vào TP.Hồ Chí Minh học công nghệ thông tin, rồi theo bạn bè ăn chơi lêu lổng và nghiện ma túy. Sau đó, S về quê với quyết tâm cai nghiện. Có lần S cai ma túy được 9 tháng, xin việc làm nhưng không có nơi nào nhận, S mặc cảm, bị kẻ xấu rủ rê, thế là tái nghiện. Không thể đứng nhìn cuộc đời con trai từng ngày bị hủy hoại, bà S đưa con đi cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (nay là Trung tâm Công tác xã hội tỉnh). "Cứ tưởng là thoát khỏi ma túy sau một thời gian dài cai nghiện, nhưng không dễ chút nào, ra khỏi trung tâm nó lại tái nghiện", bà M nói trong nước mắt.

Bà H.T.T, ở phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ), cũng rất khổ tâm khi con trai nghiện ma túy. Bà T bảo, tôi đã khóc hết nước mắt vì thằng H, nó từng là niềm hy vọng của vợ chồng tôi, vậy mà có ngờ đâu nó nghiện ma túy. Khi thằng H học cao đẳng ở TP.Hồ Chí Minh, học mãi mà chưa ra trường, nó thường xuyên xin tiền gia đình, bảo là phục vụ việc học. Vợ chồng tôi sinh nghi nên tìm hiểu. Chúng tôi như chết lặng khi biết con trai nghiện ngập, bỏ học từ lâu. Vợ chồng tôi đưa thằng H đi cai nghiện. Cai nghiện ở TP.Hồ Chí Minh, rồi năm lần bảy lượt đi cai nghiện ở trung tâm cai nghiện của tỉnh, nhưng đều không thành công. Để có tiền mua ma túy sử dụng, thằng H mua bán ma túy, bị bắt và bị kết án tù 2 năm.

Vợ chồng bà T hy vọng con trai sẽ làm lại cuộc đời sau khi ra tù, nhưng ngay khi ra tù H lại tái nghiện. “Vợ chồng tôi giờ già yếu rồi, cũng đã làm đủ cách để giúp con cai nghiện, nhưng bất thành. Gia đình tôi mong các cấp, các ngành có biện pháp mạnh giúp con tôi cai nghiện và trừng trị thích đáng những kẻ gieo rắc cái chết trắng, gây ra biết bao đau thương", bà T bày tỏ.

Gian nan con đường cai nghiện

Ngồi thẫn thờ ở hành lang Bệnh viện Tâm thần tỉnh, bà V.T.K ở TP.Quảng Ngãi trông có vẻ tiều tụy sau những tháng ngày vật vã giúp con trai thoát khỏi "cái chết trắng". Bà K kể, con trai thứ hai của tôi là L.M.C (18 tuổi) bị nghiện cỏ Mỹ, bác sĩ bảo đây là một loại ma túy cực mạnh. Nó bỏ học, xin đi học nghề xăm nhưng gia đình không đồng ý, rồi nó theo bạn bè ăn chơi lêu lổng, sau đó nghiện ma túy.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh thăm hỏi sức khỏe của bệnh nhân đang cai nghiện ma túy tại bệnh viện. Ảnh: TR.ÂN

Từ một người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, C trở nên đờ đẫn, nhiều lúc hành động quá khích. “Thấy con có những biểu hiện bất thường, gia đình theo dõi, bắt gặp con hút ma túy. Lúc đó, tinh thần tôi suy sụp, khuyên can nhưng con không chịu nghe. Gia đình phải nhờ đến công an, để đưa thằng C vào bệnh viện điều trị”, bà K cho hay. Trò chuyện với chúng tôi, C bảo rằng lúc đầu nghe theo bạn nên em dùng thử cỏ Mỹ, sau đó mỗi lần có chuyện không vui thì em lại hút cỏ. Dần dần, tần suất và liều lượng hút cỏ tăng lên, mỗi ngày tốn 50 - 100 nghìn đồng cho 10 lần hút cỏ. Hiện tại, sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe và tâm lý của C đã dần ổn định. Các bác sĩ đã hỗ trợ C cắt cơn nghiện.