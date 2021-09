Phát hiện nhóm truyền đạo trái phép tại Thừa Thiên Huế

Nhóm đối tượng trong tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” hoạt động trái phép có quy mô vừa được Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau một thời gian tạm lắng, gần đây, tổ chức tự xưng là “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” đã manh nha hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Công an tỉnh vừa phát hiện một nhóm sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Đối tượng Hồ Rin bị bắt quả tang khi đang tổ chức sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

Trước đó, tại phòng số 5 nhà trọ 4/47 Lương Văn Can, phường An Cựu (TP Huế), các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ”, bao gồm: Hồ Rin (sinh năm 1993), Lê Thị Khánh Huyền (sinh năm 1996), cùng tạm trú tại đường Lương Văn Can (TP Huế) và Hoàng Thị Kim L. (sinh năm 2003), là học sinh, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).