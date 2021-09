Chuyển cấp cứu kịp thời một trường hợp bị tai nạn

(Baoquangngai.vn)- Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 6/9, tại đường Nguyễn Nghiêm, đoạn qua phường Phổ Ninh, TX. Đức Phổ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.

Nhận tin báo, Tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự của Công an TX.Đức Phổ do Đại úy Nguyễn Đức Anh làm tổ trưởng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tổ tuần tra Công an TX.Đức Phổ chuyển cấp cứu kịp thời một trường hợp tai nạn. giao thông bị thương nặng.

Lúc này, Đại úy Nguyễn Đức Anh đã sử dụng xe ô tô đặc chủng chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm để cấp cứu kịp thời. Việc làm của các chiến sĩ trong tổ tuần tra của Công an TX.Đức Phổ được nhân khen ngợi.

Đây là vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô. Vụ việc đang được Công an TX.Đức Phổ xác minh, xử lý.

Tin, ảnh: TRUNG TẨN