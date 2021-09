Tuần tra, xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch

(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khống chế, không để dịch Covid-19 lây lan, lực lượng chức năng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Những ngày qua, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) gắn với thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 248 ca tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát hiện 197 trường hợp vi phạm. Cùng với đó, lực lượng công an cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy...

Lực lượng chức năng phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra. Ảnh: B.Sơn Điển hình là vào khoảng 19 giờ, ngày 2/9, Công an huyện Minh Long phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng điều khiển xe môtô BKS 76-T1 020.47 chạy theo đường mòn để né chốt kiểm tra. Qua kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan. Qua test nhanh, cả 3 âm tính với vi rút SARS-CoV-2, nhưng có 1 đối tượng dương tính với ma túy. Điển hình là vào khoảng 19 giờ, ngày 2/9, Công an huyện Minh Long phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng điều khiển xe môtô BKS 76-T1 020.47 chạy theo đường mòn để né chốt kiểm tra. Qua kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan. Qua test nhanh, cả 3 âm tính với vi rút SARS-CoV-2, nhưng có 1 đối tượng dương tính với ma túy.

Trước đó, đêm 1/9, các đối tượng gồm: C.T.M (1992), H.V.T (1988), N.T.Đ (1990), H.H.Đ (1991), đều ở xã Bình Dương (Bình Sơn), cắt trộm 520kg dây cáp đồng ở công trường Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát - Dung Quất. Khi đưa dây cáp đồng ra ngoài thì một đối tượng bị bảo vệ công ty bắt giữ và báo công an. Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng điều tra, xác minh và ngày 2/9, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tài sản thiệt hại ban đầu khoảng 129 triệu đồng. Trong 2 ngày 30 - 31/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, Công an phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, lực lượng công an tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch của UBND tỉnh, UBND TP.Quảng Ngãi. Qua đó đã xử lý 4 trường hợp không đeo khẩu trang, 24 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; xử lý 3 trường hợp lái xe tải vi phạm về cam kết không dừng, đỗ, xuống hàng trên địa bàn thành phố...

Tăng cường kiểm soát ven biển

Thiếu tá Lâm Văn Viễn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ cho biết, đơn vị đã bố trí 3 tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ở địa bàn xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, không để lây lan dịch Covid-19. Đơn vị đã bố trí một tổ làm nhiệm vụ ở chốt cảng cá Cổ Lũy để kiểm soát và xử lý những vấn đề liên quan đến tàu cá; một tổ với 5 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dọc sông Phú Thọ từ Cửa Lở, giáp xã Đức Lợi (Mộ Đức) đến Cửa Đại, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi).

Theo Thiếu tá Lâm Văn Viễn, xã Nghĩa An giáp với biển nên công tác kiểm soát người ra, vào địa bàn gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp lén lút ban đêm dùng thúng, ghe máy ra, vào khu vực phong tỏa. Những ngày qua, đơn vị đã phát hiện và bàn giao xử lý gần 30 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Hiện nay, số lượng lớn tàu cá với hàng nghìn lao động trên biển ở xã Nghĩa An đang vào bờ. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đã tham mưu chính quyền địa phương thực hiện phương án đối với các tàu cá tiếp tục đi đánh bắt thì đề nghị cập cảng Sa Kỳ, các thuyền viên ở lại trên tàu, sau khi bán hải sản, nhập nhu yếu phẩm thì ra khơi, không vào đất liền. Đối với tàu cá không tiếp tục đánh bắt thì tiến hành xét nghiệm sàng lọc, thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định.

BÁ SƠN - X.THIÊN