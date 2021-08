Một thanh niên dùng dao uy hiếp gia đình

(Baoquangngai.vn)- Công an xã Phổ An, TX.Đức Phổ đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, đập phá đồ đạc, dùng dao hăm dọa người thân trong gia đình.

Do cần tiền và phương tiện để đi lại nhưng gia đình không đáp ứng, V.H.T (SN 1997), ở xóm 6, thôn An Thổ, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) có hành vi đập phá đồ đạc, dùng dao hăm dọa các thành viên trong gia đình.

Đối tượng V.H.T tại cơ quan công an

Nhận tin báo, Công an xã Phổ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện nhiều vật dụng, đồ dùng trong nhà bị đập bể nát, rất may các thành viên trong gia đình không bị thương tích. Qua test nhanh ma túy đối với V.H.T thì cho kết quả dương tính với chất ma túy. V.H.T khai trước đó có sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay, Công an xã Phổ An đã lập hồ sơ, đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Tin, ảnh: TRUNG TẨN