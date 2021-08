Công ty TNHH Mensa Industries bị phạt 20 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng dịch

(Baoquangngai.vn)- Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Sơn Tịnh tiến hành lập biên bản và xử phạt Công ty TNHH Mensa Industries (KCN VSIP Quảng Ngãi), ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) 20 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Liên quan đến sự việc Công ty TNHH Mensa Industries vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 vào tối 28/8, Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã có buổi làm việc và chỉ đạo Công an huyện Sơn Tịnh xử phạt công ty này 20 triệu đồng. Ngoài ra, đối với cá nhân người đứng ra tổ chức hát hò sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng.

Đây là hành vi vi phạm quyết định chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, mức phạt được xử lý theo khoản 2, điều 14, nghị định 117 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt đối với cá nhân là từ 5-10 triệu đồng và đối với tổ chức vi phạm phạt gấp đôi.

“Mức phạt đối với Công ty TNHH Mensa Industries được xem là mức phạt cao nhất. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh từng chỉ đạo trong một cuộc họp, tất cả các hành vi vi phạm chống dịch trong thời điểm này đều phải xử lý ở mức cao nhất. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khu công nghiệp như hiện nay, chúng tôi khuyến cáo đối với các doanh nghiệp có người lao động cần quản lý người lao động chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19”, Đại tá Võ Văn Dương nhấn mạnh.

Huyện Sơn Tịnh là 1 trong 9 địa phương của tỉnh đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 12 giờ, ngày 28/8/2021.

Trước đó vào tối ngày 28/8, trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, Công ty TNHH Mensa Industries đã vi phạm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Rất nhiều công nhân không thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, tập trung hát karaoke, chụp ảnh, quay video tung lên mạng xã hội. Hành vi chủ quan, không tuân thủ giãn cách của công ty đã vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: GIA NGHI