“Với tinh thần mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch. Mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc không để lây nhiễm Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục sẽ là điểm tựa vững chắn đảm bảo ANTT, an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”. Đại tá Phan Công Bình – Giám đốc Công an tỉnh.