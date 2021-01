Bộ đội biên phòng phá thành công 3 chuyên án ma tuý đầu năm 2021

Chiều 24/1, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm cho các đơn vị phá thành công 3 chuyên án (A3-220, A3-121.2 và A3-121).

Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy và tội phạm.

Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm cho các đơn vị.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A3-121, lúc 10 giờ 10 phút ngày 11/1/2021, lực lượng đánh án do Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với BĐBP Bình Phước; Công an thị xã Bình Long và Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) tiến hành phá án. Kết quả, bắt giữ 2 đối tượng, cùng tang vật gồm 7 bao tải, 9 thùng cát tông, bên trong chứa 144 bệ pháo hoa nổ 49 hiệu A8516, 100 bệ pháo hoa nổ 49 hiệu 4049, 3 bịch pháo bi nổ, với tổng trọng lượng 421,9kg pháo nổ các loại; 1 gói nhỏ ma túy tổng hợp; 1 bộ đồ sử dụng ma túy… Ngày 13/1/2021, Đoàn 3 tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước điều tra, mở rộng chuyên án, bắt thêm 2 đối tượng.