Vui mừng nhận lại xe máy sau nhiều năm bị mất trộm

(Baoquangngai.vn)- Ngày 21.1, Công an huyện Mộ Đức cho biết, chị Nguyễn Thị Sa ở xã Đức Lân (Mộ Đức) vừa có thư cảm ơn lực lượng công an giúp chị tìm lại chiếc xe máy mất trộm 7 năm trước.

Theo Công an huyện Mộ Đức, ngày 14.1, Đội CSGT-TT tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đăng ký chiếc xe BKS 76G1-034.02 về Công an tỉnh Bình Định. Dù người đàn ông nộp hồ sơ có giấy ủy quyền đầy đủ nhưng lực lượng công an nhận thấy có nhiều nghi vấn nên bí mật điều tra.

Qua kiểm tra bước đầu, Công an huyện xác định chị Nguyễn Thị Sa là người đứng tên trong giấy đăng ký xe đang ở xã Đức Lân. Chị Sa cho biết chiếc xe này bị mất năm 2014 khi chị để tại nhà riêng.

Công an huyện Mộ Đức xác định, chiếc xe mang BKS 76G1-034.02 bị trộm cắp, sau đó được hợp thức hóa giấy tờ mua bán để làm thủ tục sang tên cho người khác. Tổ công tác công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định xác minh, làm việc với người mua xe và thu hồi, trả lại xe mô tô cho chị Sa.

Chị Nguyễn Thị Sa nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm 7 năm trước. (Ảnh: Công an Mộ Đức)

Nhận được chiếc xe máy bị mất 7 năm trước, chị Nguyễn Thị Sa vô cùng bất ngờ, đồng thời viết thư cảm ơn lực lượng Công an huyện Mộ Đức.

“Năm 2014, tội bị mất trộm chiếc xe mô tô BKS 76G1-034.02 tại nhà riêng. Từ đó đến nay không tìm ra được. Tôi cứ nghĩ là đã mất thực sự. Đến đầu tháng 1.2021, tôi nhận được tin Công an huyện Mộ Đức báo đã tìm thấy chiếc xe của tôi. Nhận được xe, tôi rất vui mừng và cảm ơn lực lượng Công an huyện Mộ Đức đã tìm lại được chiếc xe cho tôi”- trong thư chị Sa viết.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộ Đức đang tiếp tục điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng trộm cắp xe máy để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV