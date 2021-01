(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần ổn địnhchính trị, an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Không để bị động, bất ngờ

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Công Bình cho biết: Trong năm 2020, Công an tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, ANTT; tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT không để bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu, phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhất là triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020. Ảnh: PV Lực lượng công an cũng đã triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, các ngày lễ, tết. Trong đó, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đảm bảo ANTT trong công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần 4. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh tuyến biển đảo; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá trên không gian mạng, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Năm 2020, Công an tỉnh được Bộ Công an xếp loại xuất sắc và đứng thứ 7/63 tỉnh, thành về cải cách hành chính. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2020”... Kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm

Trong năm 2020, Công an tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với 10 nội dung công tác trọng tâm. Tổ chức phát động 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tổ chức tuần tra, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong các đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, triệt phá tội phạm đánh bạc, lực lượng công an đã phát triệt, xử lý tăng 51,4% số vụ so với năm 2019. Chủ động triệt phá các băng, nhóm tội phạm và đã đấu tranh, triệt phá, làm tan rã 18 băng, nhóm tội phạm hình sự, 5 băng, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”...

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Lê Bá Sơn Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ các vụ giết người; đột kích phát hiện nhiều vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke; khám xét khẩn cấp chỗ ở và bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại tổ 4, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. Giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá, làm rõ 89,3% vụ phạm tội về trật tự xã hội; làm rõ 100% vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Qua đó, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm gần 20% so với năm 2019...

Lực lượng công an duy trì có hiệu quả việc tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 77 điểm, với 15.000 lượt người tham dự, có 1.051 ý kiến góp ý; xây dựng 44 mô hình, nhân rộng 14 mô hình hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Nhân dân đã tích cực lên án, tố giác tội phạm. Nhờ đó, lực lượng công an đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần vào hiệu quả công tác điều tra, khám phá án và xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã ban hành 7 quyết định về phòng, chống dịch đặc thù, lập các chốt kiểm tra y tế; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý; bảo đảm an toàn 16 khu cách ly tập trung và 28 khu cách ly tại cộng đồng... Trước, trong và sau bão số 9, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã xuống cơ sở hỗ trợ người dân di dời và khắc phục hậu quả bão lũ...

BÁ SƠN