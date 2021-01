Ngăn chặn các nhóm đối tượng hỗn chiến

(Báo Quảng Ngãi)- Gần đây, công an ở các địa phương đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các nhóm đối tượng hẹn thanh toán lẫn nhau.

Video: Ngăn chặn hàng chục đối tượng hỗn chiến bằng hung khí (Baoquangngai.vn)- Ngày 28.12, Công an huyện Nghĩa Hành cho biết đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ hàng chục đối tượng mang theo hung khí hẹn hỗn chiến chém nhau. .

Công an huyện Tư Nghĩa đã nhiều lần kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên hẹn chém nhau, với số lượng đối tượng tham gia lên đến trên 100 người, trong đó có nhiều đối tượng là HS ở các trường THPT. Nguyên nhân là do mâu thuẫn, cãi nhau trên mạng xã hội Facebook sau đó hẹn để thanh toán lẫn nhau. Điển hình là cuối tháng 12.2020, qua nắm thông tin, Công an huyện Tư Nghĩa đã kịp thời bố trí lực lượng có mặt bao vây bắt giữ, ngăn chặn 2 băng nhóm đánh nhau; trong đó, có đối tượng Võ Thành Danh, ở xã Nghĩa Điền. Dù trước đó, Danh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội giết người, nhưng vẫn tụ tập hàng chục đối tượng mang theo nhiều hung khí hẹn chém nhau trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. Tại cơ quan công an, đối tượng Võ Thành Danh khai nhận nguyên nhân là do người bạn trước đó bị chém nên tập hợp "quân" lại mang hung khí chém nhóm kia trả thù...

Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, Đại tá Phan Văn Nhẫn cho biết: Các nhóm mang hung khí chém người phần lớn được gia đình cưng chiều. Các cháu bỏ học vào quán games chơi rồi bị các đối tượng hư hỏng rủ rê nên sa ngã, tụ tập nhóm để chém nhau. Nhiều vụ việc khởi phát từ những mẫu thuẫn rất nhỏ với bạn bè cùng trang lứa. Để giải quyết vấn đề này, cần phải dạy các cháu về cách ứng xử, định hình về lối sống, hành vi, thực hành xã hội.

Tại huyện Nghĩa Hành, lực lượng công an cũng đã kịp thời ngăn chặn một số nhóm đối tượng hẹn đánh nhau. Bà T.T.L, ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành) cho biết: "Tôi đi làm suốt ngày nên cứ nghĩ là con đi học. Đến khi Công an huyện Nghĩa Hành báo tin bắt giữ con, thì lúc này tôi mới biết thời gian dài con bỏ học, tụ tập ăn chơi, tham gia đánh nhau...".

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ cố ý gây thương tích trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đây là con số đáng báo động về cách hành xử bạo lực trong một bộ phận giới trẻ. Nguyên nhân thì có nhiều, song chủ yếu là do các đối tượng có văn hóa ứng xử kém, tâm sinh lý bị ảnh hưởng bởi các cảnh bạo lực trong phim, những pha chém giết trong các trò chơi games trên Internet. Bên cạnh đó là, sự thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục của gia đình, để con em của mình sống tự do, buông thả, tụ tập thành nhóm chơi bời, lêu lổng. Phần lớn các đối tượng tham gia hỗn chiến là thanh, thiếu niên không có việc làm ổn định, lười lao động, bỏ học, thích tụ tập ăn chơi, đua đòi, dễ bị kích động, lôi kéo, xúi giục tham gia các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật.

Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Tư Nghĩa) Tạ Ngọc Trí cho biết: Nhà trường hết sức lo lắng trước ảnh hưởng không tốt đối với học sinh trên không gian mạng, bị các thành phần xấu lôi kéo làm những điều trái pháp luật. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục học sinh, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

