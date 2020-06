Đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cần có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

(Báo Quảng Ngãi)- Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào khuya ngày 13.6.2020 giữa xe ô tô tải và xe gắn máy làm hai thanh niên tử vong khiến nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua hai huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa thêm lo lắng.

Nỗi lo lớn nhất là vào đêm tối khi dọc tuyến đường thiếu ánh sáng, trong khi lòng đường quá hẹp nên tai nạn là khó tránh khỏi...

Liên tục xảy ra tai nạn vào đêm tối

Khuya ngày 13.6, nhiều người dân thôn La Châu, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) đang ngon giấc bỗng giật mình khi nghe những tiếng va chạm lớn. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khiến hai thanh niên điều khiển xe mô tô tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn, xe mô tô 85D1-21679 nằm bên phần đường chiều ngược lại. Cách đó tầm 20m xe tải 75C-056.78 đứng sát lề dành cho phương tiện xe thô sơ và cách nút giao đường dân sinh tầm 40m.

Theo Công an huyện Tư Nghĩa, phương tiện xe mô tô do Trần Văn Triều và Trần Công Vương (đều sinh năm 2003), ở tại thôn La Châu, xã Nghĩa Trung sử dụng di chuyển theo hướng đông - tây va chạm với xe ô tô do Lê Ngọc Thịnh (1983), ở tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn làm cho Triều và Vương tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến 2 người chết trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào khuya ngày 13.6.2020.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10.2.2020, trên đoạn ngã tư đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc xã Nghĩa Trung) cũng xảy ra tai nạn giữa xe khách 36B-012.18, do tài xế Lê Văn Thông (36 tuổi), ở tỉnh Thanh Hóa điều khiển theo hướng bắc - nam. Khi đến địa điểm trên thì đâm vào mô tô 76X3-1893 do Phạm Văn Thủ (49 tuổi), ở thôn La Châu, xã Nghĩa Trung điều khiển theo hướng tây - đông. Vụ tai nạn làm Phạm Văn Thủ tử vong tại chỗ.

Hay tối ngày 22.4.2020, trên đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng, đoạn qua thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa), anh Mai Ngọc Nở, ở thôn La Hà 4, xã Nghĩa Thương điều khiển mô tô đâm vào ô tô tải đang dừng xe bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Nở bị thương nặng.

Không chỉ những vụ tai nạn trên, mà trong hơn 2 năm qua, trên tuyến đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi còn xảy ra nhiều vụ TNGT dẫn đến chết người khác. Thậm chí là nhiều vụ đối đầu giữa các xe ô tô với nhau gây ách tắc giao thông khiến người dân bất an.

Cần có giải pháp để đảm bảo an toàn

Ghi nhận trên tuyến cho thấy, tuyến đường có 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, có điểm đầu tại trạm thu phí Nghĩa Kỳ và điểm cuối giao với Quốc lộ 1 thuộc xã Nghĩa Thương, với chiều dài khoảng 7km. Đây là tuyến đường hỗn hợp cho phép tất cả các phương tiện được tham gia giao thông.

Theo người dân, nguyên nhân khiến TNGT trên tuyến liên tục xảy ra là do nền đường dẫn đắp khá cao so với các khu dân cư hiện hữu nên tại các vị trí nút giao cắt người điều khiển xe mô tô từ đường dân sinh vào đường dẫn cao tốc phải tăng ga để leo dốc, dẫn đến không làm chủ tốc độ và xử lý không kịp khi có xe ô tô di chuyển đến. Đặc biệt, vào đêm tối, tuyến đường chưa có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng nên ánh sáng thiếu, khiến người điều khiển phương tiện hạn chế tầm quan sát.

“Phương tiện ô tô di chuyển tốc độ cao, trong khi người dân nơi đây chưa quen trong việc “đo” khoảng cách dẫn đến tai nạn. Tình trạng xe tải thường đỗ 2 bên làn dành cho xe thô sơ dẫn đến mất an toàn, nhất là vào ban đêm, nên người đi xe mô tô phải đi ra làn dành cho xe ô tô hoặc không quan sát kỹ sẽ đâm vào phần sau xe ô tô. Nhưng lo ngại nhất là khi trời tối, xe ô tô chạy tốc độ cao còn người đi xe máy thì thiếu ánh sáng nên khi gặp trường hợp hai xe ô tô ngược chiều giao đúng lúc xe máy đang di chuyển dẫn đến lóa mắt do đèn xe đi ngược chiều rọi vào dẫn đến mất phương hướng. Đoạn đường này cần sớm đầu tư đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Nếu không thì tai nạn sẽ tiếp tục xảy ra là khó tránh khỏi”, anh Lê Văn Tưởng, ở xã Nghĩa Trung bày tỏ.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành cho biết: Địa phương sẽ có văn bản gửi Sở GTVT và các ngành chức năng rà soát lại toàn bộ tuyến đường để có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC