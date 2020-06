Trà Bồng: Khống chế đối tượng ngáo đá, trưởng công an bị thương

(Baoquangngai.vn)- Ngày 23.6, Công an huyện Trà Bồng cho biết đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng ngáo đá đánh người, chống người thi hành công vụ, làm một trưởng Công an xã bị thương.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh

Trước đó, tại thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng đối tượng là Nguyễn Văn Linh (26 tuổi), cũng ở thôn Bình Trung trong lúc phê ma túy đã sử dụng rựa và lưỡi liềm đuổi, đánh anh Đỗ Ngọc Thương (30 tuổi) ở cùng thôn. Nhận tin báo, Công an xã Trà Bình đã nhanh chóng đến tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Đối tượng Linh đã hung hãn tấn công, chống người thi hành công vụ làm Đại úy Hồ Văn Khôi, Trưởng Công an xã Trà Bình bị thương tích. Công an xã Trà Bình kịp thời khống chế, bắt Nguyễn Văn Linh ngay sau đó. Lãnh đạo Công an huyện Trà Bồng đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Hồ Văn Khôi.

T.H