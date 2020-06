Nỗi lo từ ma túy

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, việc vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy đang là một tệ nạn xã hội gây ra nhiều bức xúc, lo lắng đối với người dân không chỉ ở thành thị, mà cả người dân ở nông thôn, miền núi. Bởi lẽ, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe người sử dụng, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và cộng đồng; làm gia tăng hành vi tội phạm và mất an ninh trật tự; tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Do tính chất nghiêm trọng đó mà Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo, công tác phòng, chống tội phạm ma túy là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chứ không phải của riêng lực lượng công an. Vì thế, dù đối mặt với nhiều cam go, thử thách, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lực lượng công an, bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh vẫn kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những đối tượng nghi vấn và đã khám phá thành công nhiều vụ án ma túy trên địa bàn tỉnh, dù các đối tượng đã ngụy trang rất tinh vi. Song, tình hình tội phạm ma túy và đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường.

Đáng lo ngại là, đối tượng sử dụng ma túy và các chất gây nghiện ngày càng trẻ tuổi; gia đình có điều kiện kinh tế và sống nền nếp, nhưng do sớm tiêm nhiễm thói hư, tật xấu ngoài xã hội, nên sa ngã vào con đường ăn chơi, nghiện ngập ma túy, làm hủy hoại tương lai bản thân và đẩy gia đình vào con đường cùng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Quảng Ngãi) đã kiểm tra và tạm giữ hơn 70 đối tượng nghi sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Vũ, đường Trần Quang Diệu, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) lúc rạng sáng ngày 9.6, trong đó có 17 nữ. Qua kiểm tra, sàng lọc ban đầu thì có khoảng 68 đối tượng dương tính với ma túy, phần lớn có tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 - 43 tuổi, chủ yếu ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và một số huyện miền núi trong tỉnh... Trong số này, có nhiều trường hợp là con em gia đình bố mẹ lo chạy ăn từng bữa.

Thực trạng trên không phải là trường hợp cá biệt, mà ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Điển hình như vụ phát hiện 50 người đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Hưng Thịnh, ở đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) vào đầu năm 2020, tiếp đó là ở thị xã Đức Phổ, huyện Bình Sơn. Dư luận cho rằng, nếu các quán karaoke không có sự bảo kê của ai đó thì không một đối tượng nào dám mang ma túy vào đó để sử dụng. Vì vậy, ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng cung cấp ma túy, các cơ quan chức năng cũng cần xem xét trách nhiệm đối với những chủ quán karaoke này, thậm chí là có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, sinh viên; đoàn viên, thanh niên ở nông thôn; công nhân lao động, giúp họ nhận thức đầy đủ hơn về hệ lụy của việc sử dụng ma túy; gia đình, nhà trường và Đoàn Thanh niên cần theo dõi sát hơn những biểu hiện xấu trong lối sống của con em, học sinh, giới trẻ, để kịp thời giáo dục, chấn chỉnh trước khi sa ngã vào cái “chết trắng”.

