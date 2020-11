Đóng cửa 5 sân bay, hủy nhiều chuyến bay do bão số 13

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của bão số 13, để bảo đảm an toàn khai thác, các sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Phú Bài (Huế), Đồng Hới (Quảng Bình), Đà Nẵng, Vinh (Nghệ An) sẽ đóng cửa theo khung giờ sau: Sân bay Chu Lai từ 9h ngày 14-11 đến 10h ngày 15-11; Sân bay Đà Nẵng từ 12h ngày 14-11 đến 10h ngày 15-11; Sân bay Phú Bài từ 14h ngày 14-11 đến 10h ngày 15-11; Sân bay Đồng Hới từ 19h ngày 14-11 đến 20h ngày 15-11; Sân bay Vinh từ 6h đến 20h ngày 15-11.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay đến, đi từ các sân bay trên vào ngày 14-11 như sau: Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng: VN122, VN127, VN128, VN130, VN131, VN132, VN133, VN136, VN141.

Giữa Hà Nội và Đà Nẵng: VN171, VN175, VN181, VN184, VN185, VN188.

Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam: VN1464, VN1465.

Giữa Đà Lạt và Huế: VN1970, VN1971.

Vietnam Airlines sẽ triển khai các chuyến bay bù và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Đồng thời, Vietnam Airlines và Pacific Airlines cũng sẽ triển khai bay sớm từ 1 tiếng đến 11 tiếng đối với các chuyến bay ngày 14-11 như sau: Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam: VN1460, VN1461, VN1462, VN1463.

Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng: VN123, BL6056, BL6057.

Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vinh: BL6434, BL6435.

Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Huế: VN1374, VN1375, VN1376, VN1377.

Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Bình: VN1400, VN1403.

Giữa Hà Nội và Đà Nẵng: VN167, VN170, VN172.

Giữa Hà Nội và Quảng Nam: VN1640, VN1641.

Giữa Đà Lạt và Đà Nẵng: VN1954, VN1955.

Giữa Buôn Ma Thuột và Đà Nẵng: VN1914, VN1915.

Ngoài ra, trong ngày 15-11, Pacific Airlines sẽ lùi giờ khai thác từ 4 tiếng đến gần 14 tiếng đối với các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vinh gồm: BL6430, BL6431, BL6434, BL6435. Giờ bay mới sẽ được Pacific Airlines thông báo trực tiếp đến hành khách đã đặt chỗ mua vé các chuyến bay nêu trên.

Vietnam Airlines và Pacific Airlines sẽ tiếp tục cập nhật lịch khai thác của ngày 15-11 trong các bản tin tiếp theo.

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay chịu hưởng của cơn bão số 13 trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ các hãng.

PV