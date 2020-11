Người dân cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện sau bão, lụt

(Baoquangngai.vn)- Nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân và an toàn công trình điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa có thông báo khẩn cấp đến nhân dân về một số biện pháp đảm bảo an toàn điện trong thời điểm hiện nay.

Cụ thể: Không buộc gia súc vào các dây chằng néo tai các cột điện; không chạm vào các kết cấu kim loại, không tụ tập đông người gần cột điện, các trạm điện. Đồng thời kiểm tra đường dây sau công tơ về nhà khách hàng, dựng lại trụ, kiểm tra sứ cách điện, bọc cách điện các vị trí mối nối, bong tróc … để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Đặc biệt, lưu ý an toàn điện trong công tác khắc phục, sửa chữa công trình nhà cửa, bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo có kết cấu kim loại phải cách đường dây cao thế tối thiểu 3m, không chạm vào đường dây hạ thế đề phòng tai nạn điện đáng tiếc xảy ra.

Không di chuyển thuyền bè, không câu cá dưới đường dây điện, không sử dụng điện để đánh bắt cá và bẫy chuột.

THANH NHỊ