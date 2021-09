Video: Tăng cường công tác PCCC tại các cơ sở cách ly

(Baoquangngai.vn)- Để bảo đảm an toàn cho cho công dân và các cơ sở cách ly phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã tiến hành kiểm tra hệ thống, các phương tiện PCCC tại cơ sở cách ly phòng, chống dịch Covid-19 khách sạn Mỹ Trà. Cho đến thời điểm này, cơ sở cách ly này đã tiếp nhận trên 350 lượt công dân thực hiện cách ly. Để bảo đảm an toàn trong PCCC, tổ kiểm tra đã hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các phương án PCCC, đồng thời tăng cường bảo dưỡng, bảo trì hệ thống báo cháy và các loại bình chữa cháy xách tay.

Trưởng Bộ phận kỹ thuật khách sạn Mỹ Trà Lê Trung Kiên, chia sẻ: Đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra về trang thiết bị PCCC. Thứ nhất là đảm bảo được số lượng bình chữa cháy, thứ hai là tăng tốc kiểm tra, triển khai công tác tập huấn. Khi mà có cháy xảy ra, đơn vị cũng sẽ triển khai nhanh các phương án thực hiện.

Kiểm tra các thiết bị PCCC ở khách sạn Mỹ Trà.

Tại cơ sở cách ly Trường Đại học Phạm Văn Đồng, nơi đã tiếp nhận trên hàng nghìn lượt công dân thực hiện cách ly trong thời gian qua, đoàn công tác phối hợp cán bộ Ban Chỉ huy quân sự TP.Quảng Ngãi triển khai chặt chẽ các biện pháp PCCC ở cơ sở; thường xuyên nhắc nhở công dân đang cách ly thực tốt công tác phòng cháy, không nấu nước bằng ấm điện hay sử dụng các thiết bị không đúng quy định có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đại úy Đỗ Chí Trung, cán bộ BCH Quân sự TP.Quảng Ngãi, cho hay: Để đảm bảo công tác PCCC trong Khu cách ly Trường ĐH Phạm Văn Đồng, trước khi đón công dân vào khu cách ly, chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả hệ thống PCCC. Trong đó hệ thống bơm nước và các bình chữa cháy phải đảm bảo để sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền cho người dân sử dụng điện, nước ở các phòng phải hết sức cẩn thận.

Đơn vị quản lý khu cách ly, người đứng đầu cơ sở cần trang bị bổ sung các bình chữa cháy; định kỳ khởi động, vận hành máy bơm chữa cháy để đảm bảo phục vụ khi có sự cố xảy ra.

Qua kiểm tra công tác PCCC, đoàn công tác phát hiện hệ thống chữa cháy tại chỗ và phương tiện chữa cháy xách tay của một số cơ sở còn nhiều bất cập. Hầu như đã xuống cấp, hư hỏng và hết hạn sử dụng.

Đại úy Nguyễn Thanh Thủy, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), cho biết: Chúng tôi đã đề nghị đơn vị quản lý khu cách ly, người đứng đầu cơ sở trang bị bổ sung các bình chữa cháy; định kỳ khởi động, vận hành máy bơm chữa cháy để đảm bảo phục vụ khi có sự cố xảy ra.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 110 cơ sở cách ly y tế tập trung. Trong đó có 10 cơ sở y tế và 57 cơ sở có người đang cách ly, 43 cơ sở tạm dừng hoạt động. Ngoài công tác bảo đảm an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và công an các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở cách ly, không để xảy ra cháy, bảo đảm an toàn cho công dân thực hiện cách ly.